Gartenhütte in Egesheim brennt

Eine Gartenhütte ist am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr in der Straße „Im Weiden“ in Brand geraten. Die Feuerwehren Egesheim und Gosheim rückten mit 19 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an den Brandort, aus dem starker Qualm drang. Die Feuerwehr musste zunächst die kleine Hütte aufbrechen, in einem Mülleimer lagen noch glühende Reste von Grillkohle. Es wurden diverse Geräte in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung und geht von einem Schaden von 3000 Euro aus.