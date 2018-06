Gartenhütte brennt komplett nieder

Mehrere Tausend Euro Schaden haben ein oder mehrere Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Dietenheim angerichtet. Gegen 2.30 Uhr entdeckte ein Zeuge, dass eine Gartenhütte beim Gutbrunnweg brennt. Er alarmierte Polizei und Feuerwehr. Als die Helfer eintrafen, stand die Hütte in Flammen und war nicht mehr zu retten. Der Schaden dürfte bei 2000 Euro liegen. Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, das dieses Feuer absichtlich gelegt wurde, ebenso wie kurz darauf an zwei Recycling-Containern am Röseweg. Die beiden Kunststoffbehälter wurden zerstört, zudem wurde ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden dürfte auch hier in die Tausende gehen.