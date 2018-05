Gartenfest am Sonntag in der Illertal-Schule

Das Gartenfest der Bonlander Sänger findet wie immer am Sonntag nach Pfingsten statt, also dieses Jahr am 27. Mai. Im Innenhof der Illertal-Schule in Bonlanden (von Berkheim kommend am Ortseingang links zum Wald) wollen die Sänger wieder alle Freunde und Gönner des Vereins willkommen heißen. Das Gartenfest um 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen. Mit typischen Mahlzeiten zum Mittagessen sowie Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sorgen die Sängerfrauen und die Sänger für die Bewirtung der Festgäste . Das Gartenfest findet bei jedem Wetter statt.