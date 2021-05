Gartenbesuch bei Wildkräuterexpertin

Am 19. Mai um 19 Uhr laden die Organisatoren erneut zu einer kostenlosen, kurzweiligen Stunde rund um das Thema Garten. Diesmal führt es uns in den wunderschönen Garten von Kräuterexpertin Susanne Fischer- Rizzi. Sie gehört zu den bekanntesten Heilpflanzenkennerinnen im deutschsprachigen Raum. Ihre Bücher zum Thema Natur und Heilung wurden in viele Sprachen übersetzt. Sie verknüpft traditionelles Wissen mit dem Zeitgeist der Moderne. An diesem Gesprächsabend wird sie aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsschatz berichten und ihr tiefes Wissen über Wildblumen mit uns teilen.

Das Erfolgskonzept des Online-Formats des „Blühenden Landkreises Ravensburg“ bleibt ungebrochen. Immer wieder laden die Organisatoren online zu einer unterhaltsamen Stunde mit diversen Expertinnen ein. „Die Themen unseres Formates sind vielfältig, oft führen wir die Interviews live aus den Gärten unserer Interviewpartner. Fragen zum naturnahen Gärtnern könnten direkt per Chatfunktion an die Experten gerichtet werden“ sagt Peter Aulmann, Moderator des Formates und Vorstand der elobau Stiftung.

„Als wir im August letzten Jahres dieses Format erstmals anboten, hätten uns über eine Zuschauerzahl von 30 bis 50 Personen schon sehr gefreut“, sagt Moritz Ott vom Landschaftserhaltungsverband Ravensburg, der die Idee dafür hatte. Diese Erwartung wurde jedoch mehr als überboten. Weit mehr Gäste verfolgten die Auftaktveranstaltung des Formates im Februar. Im März schalteten sich mehr als 400 Gartenbegeisterte online zu, um gemeinsam mit Lennart Bennedixen einen wirklich wilden Garten zu erkunden.

Die kostenlose Anmeldung zur Online- Gartenveranstaltung ist unter www.bluehenderlandkreis.org möglich. Weitere Informationen zur Biodiversitätsstrategie finden Sie unter www.naturvielfalt-rv.de