Gartenbauverein hatte Mitgliederversammlung

Bei der Mitgliederversammlung des Gartenbauvereines Hergensweiler wurden langjährige Mitglieder des Vorstandes geehrt.

Kreisfachberater Bernd Brunner übergab für 25-jähriges Engagement in der Vorstandschaft die Ehrennadel in Gold an Siglinde Methner, Albert Wagner und Markus Blome.

Eine besondere Auszeichnung – die Ehrenurkunde des Landesverbandes – erhielt Elfriede Dietrich für 40 Jahre Mitgliedschaft im Vorstand des Gartenbauvereins.