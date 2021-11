Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau sind auf den Winter vorbereitet

Die Salzlager sind gefüllt und die Räum- und Streufahrzeuge der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) sind einsatzbereit. Das teilt die Stadtverwaltung mit. In Lindau werde der Winterdienst auf den Straßen nach Dringlichkeit gestuft. So gehören zur ersten Stufe alle verkehrswichtigen Straßen, ebenso die Stadtbusstrecken und Radwege. In der zweiten Stufe werden Straßen mit geringerer Bedeutung für den Straßenverkehr geräumt, also Nebenstraßen. Zur dritten Stufe gehören alle untergeordneten Anliegerstraßen sowie die Gemeindeverbindungswege.

Fällt der Schnee lange und anhaltend, müssten alle verkehrswichtigen Straßen der Stufe eins ständig geräumt und gestreut werden. Um auch in engen Nebenstraßen gut räumen zu können, würden bei Bedarf Halteverbote aktiviert. Im Anschluss machen die Mitarbeiter der GTL auch die Radstreifen entlang der Fahrbahnen für den Radverkehr möglichst schnell wieder nutzbar, heißt es in der Mitteilung weiter.

Damit es in diesem Winter auf den Nebenstraßen nicht zu vermeidbaren Verkehrsbehinderungen durch Schneemassen kommt, würden die Räumdienste der GTL hier frühzeitig durch beauftrage Winterdienstunternehmen unterstützt. Durch diese Verstärkung der örtlichen Räumdienste könne die GTL auch bei stärkeren und anhaltenden Schneefällen dafür sorgen, dass die Nebenstraßen befahren werden können.

Bei Bedarf würden die Mitarbeiter der GTL bereits ab 2 Uhr in der Früh mit dem Winterdiensteinsatz beginnen.

Geh- und Radwege, die in die Verantwortlichkeit der Stadt Lindau fallen, würden parallel zu den Räum- und Streuarbeiten der Großfahrzeuge mit Kleintraktoren geräumt und gestreut. Die zahlreichen Geh- und Überwege, sowie die über 160 Bushaltestellen würden von den eingeteilten Handmannschaften von Schnee und Eis befreit; anschließend werde dort gestreut.

Die Streugutbehälter, die im Stadtgebiet aufgestellt sind, seien für die Mitarbeiter der GTL vorgesehen. Bürgerinnen und Bürger dürfen dieses Streugut nur für Notstreuungen in kleinen Mengen kostenlos nutzen, so bei Blitzeis, auf Treppen oder an Gefällestrecken.

Lindauer Grundstückseigentümer oder diejenigen, die zur Nutzung des Grundstücks berechtigt sind, sind verpflichtet, die Gehwege zu räumen und zu streuen, die an ihr Grundstück angrenzen. Das regelt die Winterdienstordnung der Stadt Lindau. Zu dieser Räum- und Streupflicht gehören alle öffentlichen Gehwege und Straßen, sofern diese nicht ausdrücklich von der Satzung ausgenommen wurden.

Die Räumpflicht beziehe sich auf die sogenannte Sicherungsfläche, die an das jeweilige Grundstück angrenzt. Diese Sicherungsfläche ist eine Gehbahn von einem Meter Breite, die von Schnee befreit werden muss. Bei Bedarf muss diese Fläche auch mit nicht ätzenden Stoffen bestreut werden. Diese Räumpflicht gilt auch für die Hinterlieger einer Straße.

Die Sicherungsflächen seien an Werktagen morgens ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr von Schnee zu räumen. Bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte müssten diese Flächen auch vom Eis befreit und bestreut werden. Das müsse bis 20 Uhr so oft wiederholt werden, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.

Der Schnee müsse zwischen Sicherungsfläche und Fahrbahn geräumt werden.