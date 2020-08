Garagenflohmarkt macht Sigmaringer glücklich

Der am Samstag erstmals im ganzen Stadtgebiet und den Ortsteilen veranstaltete „Drachenflohmarkt“ hat sowohl bei den Teilnehmern als auch den Besuchern einhellige Zustimmung gefunden. Zwar bescherte das Wetter der Premierenveranstaltung ein paar nasse und graue Momente, was aber der positiven Grundstimmung keinen Abbruch tat. Im Gegenteil, auch diesem Umstand gewannen die Teilnehmer noch positive Aspekte ab.

„Wenn das Wetter noch schlechter wird, können wir unseren Stand zusperren oder abhängen und ganz einfach ins Haus gehen“, sagte Sigrid Speh, die ihre Tochter vor deren Wohnhaus in Laiz am Stand unterstützte. Die ganze Familie samt Schwiegersohn und Enkelkind war trotz des Regenwetters guter Dinge und bestätigte, bereits am Vormittag sehr gute Verkaufsergebnisse erzielt zu haben. Mit schelmischem Augenzwinkern bot Spehs Schwiegersohn einer Besucherin ein gebrauchtes Rennrad an, was diese angesichts des äußerst schmalen und harten Sattels humorvoll für ihre anatomischen Verhältnisse als eher ungeeignet ansah.

Überhaupt prägten gute Laune und Humor das Bild des ersten Massen-Garagenflohmarkts, der allenthalben als „tolle Idee des Stadtmarketings“ begrüßt wurde. Damit werde in Zeiten des Corona-bedingten sozialen Abstands die Sehnsucht der Leute nach zwischenmenschlichen Kontakten befriedigt, befand Wanja Hermeling. Er hatte in der Badstraße als Zeichen seiner Teilnahme ein Drachensymbol aufgestellt und seine Garage samt Einfahrt in einen Flohmarktstand verwandelt. Er zeigte sich überaus zufrieden mit dem Ergebnis seines Angebots: „Ich habe heute Vormittag mehr verkauft, als beim jährlichen großen Flohmarkt in Sigmaringen“, sagte Hermeling als regelmäßiger Teilnehmer des betreffenden Events. Er und tatsächlich alle anderen Mitwirkenden sahen in dieser Form des Flohmarkts ein großes Potenzial, denn „der Aufwand ist geringer, du hast alles vor Ort, musst es nicht in der Gegend herumkarren und packst nachher den Rest wieder in den Keller.“ Kleiner Nebeneffekt: „Ich habe die Gelegenheit genutzt, um die Garage aufzuräumen, sagte er.

Dazu kommt: „Es kostet nix!“ Das sei ein schlagendes Argument für alle Sigmaringer, so Ina Sigel und Laura Müller, die in ihrem Garten in der Hedinger Straße ihren Stand aufgebaut hatten. Der Kostenfaktor spielte auch bei anderen eine nicht unerhebliche Rolle. „Die Standgebühren beim großen Sigmaringer Flohmarkt sind mir mit 13 Euro pro laufendem Meter inzwischen so hoch, dass ich nicht mehr daran teilnehme“, sagte ein Standbesucher, der nicht namentlich genannt werden möchte. Ein Meter Standfläche sei nicht viel, zwei bis drei oder mehr müssten es schon sein, um das Angebot angemessen präsentieren zu können. Wenn man dann abends gerade mal die Standgebühr umgesetzt habe, lohne sich das nicht mehr. Hier, bei dieser Art von privaten, auf einen bestimmten Tag festgelegten Garagenflohmärkten fallen keine Gebühren an und auch für die Stadt würden keine Kosten entstehen. Das sei im Grunde eine „Win-win-Situation“ für alle. Der einzige Nachteil seien im Grunde die langen Wege für den Flohmarktbesucher. Die 90 angemeldeten Stände, verteilt über das ganze Stadtgebiet und die Ortsteile, könnten zu Fuß nicht bewältigt werden, das gehe nur mit dem Auto. „Aber“, so Andrea Horn, Sieglinde Kanal und Susanne Querner aus Laiz, „wenn viele aus dem eigenen Viertel oder der Straße mitmachen, ist das kein Nachteil“.

Die drei Frauen hatten sich in der Unteren Weidenstraße zusammengetan und die Garage zu einem Verkaufsraum umgestaltet. Trotz Regens hatten sich hier einige Leute eingefunden, die bestens gelaunt die manchmal ungewöhnlichen Angebote, wie beispielsweise eine Bettpfanne aus Edelstahl, aber auch sichtlich entspannt – und mit Maske – die Gelegenheit zu freundschaftlichen Gesprächen nutzten. Ein paar Meter weiter konnten bei Alina und Sigrid Wolf mit „Bravo“-Heften aus dem Jahr 1960 echte Raritäten erworben werden.

Die Weidenstraßenbewohner hatten, um auf sich aufmerksam zu machen, an der Hauptstraße unübersehbar Drachen als Blickfänger und Richtungszeiger angebracht. In der Hauptstraße selber und den Nebenstraßen beteiligten sich ebenfalls etliche Einwohner am Drachenflohmarkt, wobei so etwas wie ein eigener kleiner Flohmarktbezirk entstanden ist. „Diese Veranstaltung darf auf jeden Fall wiederholt werden“, waren sich auch Brigitte Westhauser aus Unterschmeien und die neunjährige Amelie, sowie Familie Tschauner aus der Badstraße, oder auch Franziska Stauß, Julie Lehwald und Hedwig Niederwolfsgruber aus der Laizer Hauptstraße einig.