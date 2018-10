Garagenflohmarkt ist gut besucht

Fronreute (sz) - Bei bestem Flohmarktwetter sind Hunderte Besucher zum ersten Straßen- und Garagenflohmarkt nach Blitzenreute in die Wohngebiete Leimäcker und Am Tobel geströmt, um dort die in den insgesamt 26 Garagen und Verkaufsständen angebotenen Waren nach Schnäppchen zu durchstöbern. Wie die Veranstalter mitteilen, war der Tag für alle Besucher und Mitwirkenden ein großer Spaß. Schon vor dem regulären Start zogen viele Besucher durch die Straßen, und der Besucherstrom hielt an bis zum offiziellen Ende des Flohmarktes. Der vom Förderverein erwirtschaftete Erlös durch den Verkauf von Speisen und Getränken kommt den Kindern der Grundschule Blitzenreute zugute.