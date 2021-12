In Rot an der Rot hat es am Sonntag in einer Garage gebrannt. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 22.30 Uhr brach das Feuer in einer Garage im Lerchenweg aus.Zeugen nahmen den Brandgeruch wahr und konnten ihr Auto noch aus der Garage fahren. Ersten Erkenntnissen nach überhitzten wohl aufgrund eines technischen Defektes Akkus einer Photovoltaikanlage. Verletzte gab es nicht. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.