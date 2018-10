Ganz entspannt im Midtempo: Folkrock von Valley Maker

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim sagt dem einst mit großen Hoffnungen gestarteten Geschäftsbereich Biosimilars leise ade. Das ließ Deutschland-Chef Stefan Rinn am Dienstag am größten Forschungs- und Entwicklungsstandort des Konzerns in Biberach durchblicken. Rinn, der am Jahresende bei dem Familienunternehmen ausscheidet und die Geschäfte dann an Sabine Nikolaus übergibt, machte dafür unter anderem den erheblichen Aufwand bei der Entwicklung solcher Nachahmerpräparate sowie hohe Hürden bei der Zulassung verantwortlich.