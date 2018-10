Ganz Ebnat wird zum Tummelplatz

Das Jugendrotkreuz hat landesweit zu seinem Kinderfest eingeladen, dieses Mal nach Ebnat, unter dem Motto „Bauernhof – ab auf´s Land“. Die Veranstaltung ist ein besonderes Highlight für die Jugendrotkeuz-Kindergruppen aus Baden-Württemberg.

Alle zwei Jahre veranstaltet das Jugendrotkreuz ein landesweites Kinderfest für Kinder von sechs bis zwölf Jahren, immer in Kooperation mit wechselnden Kreisverbänden des DRK. In diesem Jahr waren die Kreisverbände Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim die Partner. Ramon Siegel von der Jugendrotkreuz-Landesleitung lobte hier besonders das Engagement von Nathalie Schlipf, der Kreisjugendleitung des DRK-Kreisverbands Aalen. Sie habe den Großteil der Organisation allein bewältigt.

Nach der offiziellen Begrüßung und einem leckeren Frühstück gab es für die rund 140 Kinder bei rund 80 Helfern und Betreuern viel zu erleben. Sibylle Motti-Link las aus ihrem Buch „In meinem Körper ist was los“. Sehr einprägsam und unterhaltsam erklärte die Ärztin und Autorin den Kindern die Vorgänge im Körper. Dann ging es weiter im Programm mit verschiedenen Workshops. In drei Workshoprunden konnten sich die Kinder ihren Lieblingsworkshop aussuchen.

Drucken, schnitzen, bauen

Sie konnten beispielsweise ein Vogelhaus bauen (und natürlich mit nach Hause nehmen), einen Kürbis schnitzen, aus Kartoffeln und Äpfeln Stempel basteln und damit sich einen besonderen Kissenbezug oder eine ausgefallene Tasche zaubern, mit Kleister und gemusterten Papieren durften sie eine „Zauberkiste“ verzieren. Es gab eine Kräuterwanderung, die Feuerwehr zeigte ihre Ausrüstung, in die DRK-Fahrzeuge durften die Kinder sehen, sich selbst konnten sie mit Spezialschminke mit „Wunden“ versehen, es gab eine Hofführung über den Bauernhof, die Landjugend zeigte verschiedene Spiele, in einem Kinderanimation-Traktoranhänger wurde gemalt, geraten und gespielt. Eine Spielwiese mit Hüpfburg (einem großen, aufgeblasenen DRK-Fahrzeug) lud zum Toben ein. Am Nachmittag gab es sogar die Möglichkeit zum Ponyreiten.

Den größten Zulauf am Morgen hatten Kartoffeldruck, Kürbisschnitzen und der Vogelhausbau. Zwischen den Aktionen gab es Mittagessen. Zum Abschluss des Tages zeigte die Rettungshundestaffel ihre Arbeit.

Besonders an diesem Kinderfest in Ebnat war, dass die Stationen der verschiedenen Workshops über das ganze Dorf verteilt waren, die gesamte Dorfgemeinschaft hat ihre Garagen und Scheunen zur Verfügung gestellt. Die Kinder hatten so die Gelegenheit, das Leben auf dem Dorf kennenzulernen und auch einmal in einen Bauernhof reinzuschnuppern. Für viele Kinder aus den Städten ist so etwas gänzlich unbekannt.