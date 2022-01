Gammertinger Sternsinger setzen auf Sicherheit

Gesund werden, gesund bleiben – ein Kinderrecht weltweit: So lautet das Thema der diesjährigen Sternsinger-Aktion. Deshalb und angesichts der aktuell vielen Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat sich die Gammertinger Kirchengemeinde dazu entschieden, die Häuser in der Stadt in diesem Jahr nicht zu besuchen.

Stattdessen wurde der Film zur Aktion in der Kirche gezeigt und es wurden fleißig Spendenbriefe mit gesegneter Kreide, Segensspruch, Informationen und Spendentütchen gerichtet. Diese liegen in den Kirchen und in verschiedenen Geschäften aus. Außerdem fand am Dreikönigstag wie gewohnt der Familiengottesdienst statt, der von den Sternsingern mit gestaltet wurde. Dennoch hoffen alle Beteiligten, dass die Sternsinger-Aktion im kommenden Jahr wieder in bewährter Weise stattfinden kann.

Spenden können noch bis Ende Januar im Pfarrhaus eingeworfen oder im Gottesdienst in den Klingelbeutel abgegeben werden. Wer sich mit einer Spende beteiligen möchte, sollte das Geld in einen Briefumschlag stecken und diesen mit dem Stichwort Sternsinger beschriften – dann kommt die finanzielle Unterstützung sicher an der richtigen Stelle an.