Gamescom in Köln: Öffnungszeiten, Preise, Anreise

Neuer Name, neuer Ort: Erstmals trifft sich die Computerspielebranche in diesem Jahr in Köln. Die Gamescom ist die Nachfolge-Veranstaltung der europäischen Leitmesse Games Convention, die bislang in Leipzig stattfand. Die wichtigsten Informationen für Besucher:

DAUER DER MESSE: Für Fachbesucher vom 19. bis 23. August, für das Publikum vom 20. bis 23. August

ÖFFNUNGSZEITEN: Publikumshallen: Donnerstag und Freitag von 10 bis 20 Uhr; Samstag von 9 bis 20 Uhr, Sonntag von 9 bis 18 Uhr. Fachbesucher-Bereich: Täglich von 9 bis 19 Uhr; Sonntag geschlossen.

EINTRITTSPREISE: Donnerstag und Freitag: Tageskarte 12,50 Euro, ermäßigt 8 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5,50 Euro; Elternkarte für Erwachsene in Begleitung ihrer Kinder unter 18 Jahren 10 Euro; Abendkarte (ab 16 Uhr) 6,50 Euro, Samstag und Sonntag: Tageskarte 15 Euro, ermäßigt 12,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre 5,50 Euro, Elternkarte 10 Euro, Abendkarte (ab 16 Uhr/nicht am Sonntag) 6,50, Dauerkarte 31 Euro. Fachbesucher Tageskarte 29,50 Euro, Dauerkarte 59,50 Euro; Karten-Vorverkauf in Saturn-Elektromärkten und im Internet.

ANREISE: Auto: A4 bis Koelnmesse oder A559 bis Deutz Koelnmesse, von dort dem Verkehrsleitsystem folgen - das Messegelände befindet sich in einer Umweltzone. Nahverkehr: Vom Hauptbahnhof S-Bahn 6 und 11 bis „Messe Deutz/Bahnhof“, Straßenbahn-Linien 3 und 4 bis „koelnmesse“. Bus: Sonderfahrten aus zahlreichen deutschen Großstädten. Zug: Sonderzüge der Bahn. Weitere Informationen zur Anreise im Internet unter www.gamescom.com

UNTERKUNFT: Die Koelnmesse Service GmbH hilft bei der Buchung von Hotels und Privatzimmern (Telefon: 0221/821-3998; Mail: hotel-services@koelnmesse.de). Das gamescomCamp im Kölner Jugendpark liegt in der Nähe des Messegeländes und bietet Platz für das eigene Zelt und auch Feldbetten in Gemeinschaftszelten. Vorherige Reservierung erforderlich - Infos: www.gamescomcamp.de.

Alle Informationen zur Messe: www.gamescom.com

Infos zum gamescomCamp: www.gamescomcamp.de

Computerspiele-Branche setzt auf neue Zielgruppen

öln soll „Feuerwerk der Spiele“ werden