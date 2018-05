Galileo zu Besuch beim Spaichinger Nudelmacher

Seit mehr als 160 Jahren werden in Spaichingen Teigwaren produziert, so lange wie in keinem anderen Betrieb in Baden-Württemberg – und zwar bis zu 70 Tonnen pro Tag. Mit modernen Produktionsanlagen stellt die Spaichinger Nudelmacher GmbH mittlerweile Pasta aus verschiedensten innovativen Rohstoffen her.

Davon hat auch der Privatsender ProSieben Wind bekommen und den Reporter Harro Füllgrabe und ein Kamerateam des Formats „Galileo“ vorbeigeschickt. Der hat sich die Herstellung der glutenfreien Fit’n’Free Pasta aus Linse und Kastanie genauer angesehen. Franz-Anton Seeburger, Geschäftsführer der GmbH, begleitete das Team. Die Reportage inklusive Vergleichstest ist bereits am Mittwoch vorgezogen ausgestrahlt worden. Der Beitrag ist jetzt hier verfügbar: www.prosieben.de/tv/galileo/videos/2018168-top-oder-flop-so-schmecken-die-ungewoehnlichsten-nudelsorten-wirklich-clip. (pm)