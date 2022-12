GALERIEbesuch des Gymnasiums Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bad Waldsee/Weingarten - Der Leistungskurs Kunst des Gymnasium Weingarten unter der Leitung der Kunsterzieherin Anne Boesenberg hat am Mittwoch ihren Unterricht in der KLEINEN GALERIE erweitert, in dem die dort ausgestellten Fotos des Fotografen Wynrich Zlomke besprochen wurden. W. Zlomke war selber anwesend und es gab einen regen Austausch zwischen ihm und den sehr engagierten Schülerinnen. Frau Anne Boesenberg war mit ihren Leistungskursen bereits mehrere Male vor Ort in Ausstellungen der Kleinen Galerie und ist daher ein gutes Beispiel für engagierten Kunstunterricht. Foto: Axel Otterbach