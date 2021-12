Galerie zeigt Kunst aus Stahl

Die Galerie Werner Wohlhüter eröffnet am Sonntag, 12. Dezember, von 11 bis 16 Uhr, in Leibertingen-Thalheim die Ausstellung mit Arbeiten des Bildhauers Gert Riel, welchen sie seit 1994, dem Beginn ihrer Galerietätigkeit vertritt. Aufgrund der Pandemie ist nach Angaben des Veranstalters eine Vernissage mit Ansprache nicht möglich, stattdessen begleitet Gert Riel durch die Ausstellung.

Gert Riel, 1941 geboren in Prien am Chiemsee, studierte von 1964 bis 1968 Bildhauerei an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart bei Professor Rudolf Hoflehner.

Seit 1968 sind seine Arbeiten in zahlreichen Gruppen- und Einzelausstellungen im In- und Ausland zu sehen. Sie befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen. Dazu kam die Ausführung von Aufträgen – Kunst im öffentlichen Raum. Er unterrichtete an der Abteilung für Bildhauerei der Akademie Stuttgart. 1989 erhielt er den Erich-Heckel-Preis des Künstlerbundes Baden-Württemberg dessen Mitglied er ist, wie auch Mitglied des Deutschen Künstlerbundes.

Gezeigt werden in der Ausstellung Arbeiten aus verschiedenen Werkgruppen der letzten 40 Jahre: Stahlarbeiten, Aluminium/Lackarbeiten und Kohlezeichnungen. Die Themen Veränderung, Flächenspannung, Raumzeichen und Spannungsfelder stehen bei dieser Ausstellung im Vordergrund. Die Kohlezeichnungen auf Papier sind autonome Zeichen, die nur mittelbar auf das plastische Gestalten eingehen. Sie leben vom Spannungsfeld, das zwischen dem Weiß des Papiers und dem dichten Schwarz der aufgebrachten Flächen von Kohlestaub entsteht.

Es sind zeichnerische Konkretisierungen, die auch die Erfahrungen mit dem Material Stahl einbeziehen, jedoch keine Entwürfe oder Skizzen zu den parallel entstehenden Stahlarbeiten. Die Flächenspannungen (Lack auf Aluminium) setzen sich mit der Verbindung von Skulptur und Farbe auseinander. Durch die Art des Spannens der Aluminiumflächen, bei der diese Spannung als gebundene Energie erhalten bleibt, entstehen asymmetrische gerundete Volumina, die je nach Farbigkeit unterschiedlich stark in den Raum greifen.

Die Oberflächen sind unter anderem mit kaum wahrnehmbaren Knicken, Verschiebungen, Schnitten, auch Ausschnitten versehen; so entstehen je nach Form, Farbe, Blickwinkel oder Lichteinfall Schattenbildungen, Formveränderungen oder Reflektionen in der jeweiligen Fläche. Wobei Hochglanzlacke ihre Umgebung widerspiegeln, Bewegungen aufnehmen und dadurch deren Präsenz deutlich machen. Im Gegensatz dazu stehen Mattlacke mit der Eigenschaft, Licht aufzusaugen, hier wird allein das Objekt als solches sichtbar gemacht.

Stahlarbeiten – Spannungsfelder. Bei den zuletzt entstandenen Arbeiten – neuerdings wieder eine Hinwendung zum Material Stahl werden blauschwarze Industriestahlbleche bearbeitet, deren Oberflächenstrukturen, so wie sie vom Walzwerk kommen, bewusst mit eingesetzt werden. Die Wandobjekte erhalten hier nur sparsam gesetzte ordnende Streifen oder Flächen mittels transparentem Wachs oder Lack.