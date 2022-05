Galerie zeigt Bilder des Tuttlingers Karlheinz Müller    

Tuttlingen (sz) - Mit der Ausstellung „Karlheinz Müller – zeitlose Bilder“ würdigt die Galerie der Stadt Tuttlingen, 25 Jahre nach dessen Tod, einen Künstler, der mit der Stadt Tuttlingen, ihrer Geschichte und auch mit der Galerie verbunden ist. Zum Motivschatz seiner Bilder gehören viele Tuttlinger Motive und die Landschaft um Tuttlingen. Die Ausstellung ist von 21. Mai bis zum 19. Juni 2022 in der Galerie zu sehen. Während der Laufzeit der Ausstellung finden folgende Begleitveranstaltungen statt: „Eureka!“-Kinderworkshops am Freitag, 27. Mai, von 15 bis 17 Uhr (8 bis 12 Jahre) und am Samstag, 28. Mai, von 10 bis 12 Uhr (4 bis 7 Jahre). „Rhapsody in Gallery“ mit Henriette Gärtner am Dienstag, 31. Mai, um 18 Uhr. Tuttlinger Kunstdialog mit Anna-Laura Bach, Ines Fiegert, Jeremias Heppeler und Ingrid Schorscher am Freitag, 3. Juni, um 19 Uhr. Führung am Donnerstag, 9. Juni, um 16 Uhr. Eigenfarben-Performance von Ingrid Schorscher am Freitag, 17. Juni, um 19 Uhr. Die Öffnungszeiten der Galerie sind von dienstags bis sonntags, auch an Feiertagen, von 11 bis 18 Uhr, montags geschlossen.