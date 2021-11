Galerie Knoll feiert 25 Jahre mit Ausstellung

Die Galerie Knoll wurde 1996 als Galerie für zeitgenössische Kunst von Thomas Knoll gegründet. 2001 eröffnete er dann die Räume in Warthausen-Oberhöfen und präsentiert seither mehrmals jährlich Arbeiten zeitgenössischer Künstler aus dem In- und Ausland. Heute biete die Galerie auf zwei Ebenen eine besondere architektonische Raumerfahrung und Platz für Kunstpräsentationen.

Die Jubiläumsausstellung ist zugleich Rückblick und Ausblick auf die Galeriearbeit. Thomas Knoll zeigt Arbeiten von Künstlern der Galerie, die in den vergangenen 25 Jahren begleiten wurden und heute zu den gefragtesten zeitgenössischen Künstlern im deutschsprachigen Raum zählen. Einige davon auch mit weltweitem Erfolg; das beste Beispiel dafür ist sicherlich Willi Siber, der für die Jubiläumsausstellung extra 25 kleine Unikatarbeiten geschaffen hat. Aber auch Erich Hauser, Stephan Balkenhol, Martin Spengler, Till Augustin, Isa Dahl, Jörg Bach, Daniel Wagenblast und Luzia Simons zählen dazu. Letztere wird für die Jubiläumsausstellung eine neue Edition ihrer berühmten Scans mit Blumenmotiv präsentieren. Gezeigt werden aber auch Arbeiten von einigen neuen Künstlern, die zukünftig das Portfolio der Galerie erweitern werden. Im Mittelpunkt steht dabei sicherlich der in Kempten im Allgäu geborene Sven Kroner. Der heute in Düsseldorf lebende Künstler arbeitet mit dem Mittel der figurativen Malerei, in der jedes Bildelement einen realen Gegenstand darstellt. Subtil verwebt Sven Kroner die Ebenen von faktischer Realität, Illusion und Fantasie zu einem untrennbaren Wechselspiel und begeistert damit Kunstsammler auf der ganzen Welt.

Besucher können eine „faszinierende Ausstellung mit einzigartigen Kunstwerken“, wie es in einer Mitteilung heißt. Vernissage der Ausstellung ist am Sonntag, 14. November, von 11 bis 16 Uhr. Für den Ausstellungsbesuch am Vernissagentag gilt die 2G-Regel. Die Ausstellung endet am 6. Februar 2022.