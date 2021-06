Galerie im Augustinum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Spanne der ausgestellten Werke reicht vom kleinen Fensterbild, über bleiverglaste Spiegel in Holzrahmen, bis hin zu Glaswänden bzw. Glastüren. Ursula Schütze, Kunstglaserin, verarbeitet echtes Antikglas, das in der Glashütte Lamberts in Waldsassen mundgeblasen wurde und nicht selten mit Goldoxyd eingefärbt wird, was eine besondere Leuchtkraft der Farben bewirkt.

Herzstück der Ausstellung ist das Meisterstück der Künstlerin, ein dreiteiliger bleigefasster Glasparavent. Mit diesem wurde sie 1993 1. Preisträgerin des internationalen Kunstwettbewerb “Artfolio” in New York.

Die Objekte werden zunächst in allen Einzelheiten auf Schablone gezeichnet und mit einer Doppelklingenschere ausgeschnitten. Dann wird über die Schablonen das Glas geschnitten und mit Blei eingefasst. Der letzte Arbeitsschritt besteht im Verlöten der Bleistreifen miteinander und dem Einkitten des Glases.

Ursula Schütze wurde 1963 in Sindelfingen geboren. Nach ihrer Ausbildung als Kunstglaserin in Stuttgart wurde sie mit ihrem Gesellenstück Bundessiegerin. Nach diversen Anstellungen machte sich Ursula Schütze 1992 in Sindelfingen mit einer eigenen Kunstglaserei selbstständig. Eine berufliche Umorientierung brachte Ursula Schütze schließlich in die Altenpflege – einem Berufswunsch, den sie seit ihrer Kindheit hegte. Seit Frühjahr 2020 ist sie Mitarbeiterin in der Pflege des Augustinum Meersburg. Ihrem Interesse an kunsthandwerklichen Gestalten geht sie weiterhin in Form von Workshops für Kirchengemeinden und Trauergruppen nach.

Die Ausstellung wird im Galerieflur des Augustinum Meersburg bis zum 12.07.2021 zu sehen sein und ist öffentlich und kostenfrei zugänglich. Es besteht Maskenpflicht und Besucherregistrierung an der Rezeption.