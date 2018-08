Galerie Cyprian Brenner zeigt Arbeiten von Bruno Kurz

Vom 2. September bis zum bis 14. Oktober zeigt die Galerie Cyprian Brenner in Schwäbisch Hall unter dem Tiitel „Und das Blau vom Himmel“ Arbeiten des Künstlers Bruno Kurz. Eröffnung mit einem Gespräch des Künstlers mit der Kunsthistorikerin Sabine Heilig ist am 2. September um 11 Uhr in der Galerie in der Langen Straße 32.

Kurz ist der zeitgenössischen Interpretation der Landschaftsmalerei zuzuordnen. Er beherrscht die Klaviatur dieses Genres. Seine künstlerische Biografie wurzelt in der Stilrichtung der „Neuen Wilden“ aus den 1980er- und 1990er-Jahren. Das andere Kontinuum im Werk von Bruno Kurz ist, entgegengesetzt zur Ruhe, die Expressivität.

Sein neuer Zyklus „Spring North“ offenbart die für den Menschen unkontrollierbaren und unbändigen Kräfte der Natur. Wieder sind die Malereien von Bruno Kurz Verkörperungen der Gefühle, die die Natur in uns auslöst – in diesem Fall ist es die Ehrfurcht. Aufgrund der Heftigkeit des malerischen Gestus, tritt der inhaltliche Bestandteil, das Motiv der Arbeiten, in den Hintergrund und der Betrachter wird vielmehr auf die Struktur und die Dynamik der Farbe im Sinne von Malerei fokussiert.

In der Ausstellung zeigt die Galerie Cyprian Brenner von 2. September bis 14. Oktober aktuellste Arbeiten aus den expressiven (Spring North) als auch den meditativen Werkzyklen. Bruno Kurz, 1957 in Langenargen geboren, lebt und arbeitet in Karlsruhe.