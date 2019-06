Gaildorf hat den Blues

Acht Bands, aufregende Newcomer und Musiker von Weltrang: Am 5. und 6. Juli geht auf der Kocherwiese in Gaildorf das 26. Bluesfest über die Bühne.

Das älteste deutsche Bluesfestival wird von Nico Duportal eröffnet. Der französische Gitarrist und Sänger wird seine neue Band The Sparks vorstellen. Ihm folgt Guy King: Der in Chicago lebende, israelische Sänger und Gitarrist ist ein virtuoser Grenzgänger zwischen Blues und Jazz.

Billy Branch hingegen hält die Tradition des Chicago-Blues hoch: Der mittlerweile 67-jährige Harpspieler und Sänger kommt mit seiner Band The Sons Of Blues zu seinem mittlerweile fünften Bluesfest-Auftritt nach Gaildorf. Und auch Sugaray Rayford ist ein Wiederholungstäter: Der texanische Bluessänger war bereits beim 24. Bluesfest zu hören, dass die Kulturschmiede den Zwei-Meter-Schrank irgendwann wieder einladen würde, war damals schon abzusehen.

Kai Strauss aus Osnabrückist Opener am Samstag

Kai Strauss, Gitarrist und Sänger aus Osnabrück und profilierter Bluesrocker in der deutschen und europäischen Szene, wird mit The Electric Blues Allstars den Bluesfest-Samstag eröffnen. „Special Guest“ ist Paul Lamb: Der britische Bluesharp-Virtuose war 1997 mit The King Snakes in Gaildorf. Vom Blues zum Soul geht’s mit Hamilton Loomis, zumindest ist das zu erwarten nach dem letzten Auftritt des Sängers, Gitarristen und Harpspielers im „Häberlen“.

Mike Zito sorgt für den Schlussakkord

Und vom Soul zum Südstaaten-Rock gelangt das Bluesfest dann mit Kenny Wayne Shepherd, der kürzlich das Album „The Traveler“ veröffentlicht hat, das von der ersten bis zur letzten Note charttauglich ist. Über den Südstaatenrock kam einst auch Mike Zito in Kontakt mit dem Bluesfest. Er war Mitglied der Royal Southern Brotherhood, die dem Bluesfest 2013 ihren Stempel aufdrücke. Zito kam 2015 mit The Wheel wieder. Nun spielt die Mike Zito Big Blues Band den Schlussakkord des Bluesfestes. Die Gruppe war im Frühjahr in der Schweiz unterwegs und wird in dieser Besetzung nur noch dieses eine Konzert geben. „Special Guest“ ist die kalifornische Sängerin Whitney Shay, die in Gaildorf ihr Deutschland-Debüt gibt.