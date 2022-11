Gäste feiern bei Weinfest des MGV „Cäcilia“

Sießen im Wald (clsc) - Darauf hatten sich schon viele gefreut: Nach zweijähriger Coronapause ver-anstaltete der Männergesangverein „Cäcilia“ Sießen im Wald sein traditionelles Weinfest.

Neues und Bewährtes, eine fröhliche Stimmung und viele Besucher sorgten für einen guten Verlauf der Veranstaltung in der Sießener Gemeindehalle. Das bewährte Veranstaltungsmuster mit einer Mischung aus Chorgesang, geselliger Unterhaltung am Sonntagnachmittag und abendlichem Tanzvergnügen erfuhr in diesem Jahr eine Änderung. Aus organisatorischen Gründen fand das Weinfest am Samstagabend statt. Das tat der Festesfreude keinen Abbruch. Im Gegenteil: Der Besucherandrang überraschte sogar die Veranstalter.

Die Freude darüber äußerte auch der neue Vorsitzende des Männergesangvereins, Wolfgang Blank, in seiner Begrüßung. Das in allen Altersgruppen vertretene Publikum genoss viele nette Begegnungen und einen unterhaltsamen Abend. Die Sänger hielten ein großes Weinangebot und das bekannt gute Essen bereit. In der Weinbar kamen Weingenießer auf ihre Kosten.

Zusammen mit dem neuformierten Kinder- und Schulchor der Grundschulen Sießen im Wald/ Orsenhausen unter Leitung von Annie Rueß und begleitet von Berthold Braig an der Gitarre und Janine Liebisch am Klavier sorgte der Sießener Männerchor, verstärkt durch Sänger vom MGV Bußmannshausen, zu Beginn für den gesanglichen Part. Auch der ebenfalls neu formierte Männerchor aus Sängern aus Sießen im Wald und Bußmannshausen unter Leitung von Janine Liebisch und begleitet von Isabel Glaus am Klavier wusste mit seinem passenden Liedgut zu gefallen. Den Abschluss der Chordarbietungen bildete der Ohrwurm von Peter Maffay aus Tabaluga, „Ich wollte nie erwachsen sein“, bei dem Simone Barth mit Tochter Sarah den eigentlichen Kinderchorpart solistisch souverän meisterte. Die „Nina Falk-Band“ bat anschließend zum Tanz.