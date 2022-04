Gaby Behrendt beim Poetry Slam in Kempten

Die „bigBOX ALLGÄU“ und das Allgäuer Überlandwerk führen erneut die Poetry-Slam Veranstaltung „AÜW kultSLAM“ durch. Dabei stellen viele deutschlandweit bekannte Slammer, aber auch Poeten aus der Region, ihr Können unter Beweis. Interessant für die Bodensee-Region: Am Montag, 25. April, steht auch Gaby Behrendt aus Lindau auf der Bühne. Damit, so sagt sie, erfülle sie sich einen Traum. Schon 2019 habe sie einen Poetry Slam in der bigBOX als Zuschauerin erlebt und beschlossen: „Das will ich auch machen!“ Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Durch den Abend führt Poetry-Slammer Alexander Burkhardt. Karten sind erhältlich auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei der Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 / 29 55 57 77, auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 / 5 70 55 10 00.