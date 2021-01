G2 startet nach Maß in LEC - Schalke siegt trotz Rückstand

Der deutsche Ableger der dänischen Fluglinie Sun Air of Scandinavia, die als Franchise von British Airways Linienflüge anbietet, hat Insolvenz angemeldet. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt. Damit gibt Sun Air auch seinen Standort am Bodensee-Airport Friedrichshafen vollständig auf. Bis zum Beginn der Pandemie war Sun Air vom Bodensee nach Düsseldorf und Toulouse geflogen. Zuletzt waren diese Routen wegen der Corona-Krise aber ausgesetzt.