G2 Esports sichert sich Viertelfinaleinzug bei LoL-WM

Mit Siegen gegen Team Liquid und Machi Esports hat sich das europäische Team G2 Esports den Einzug ins Viertelfinale der League-of-Legends-Weltmeisterschaft in Shanghai gesichert. Beide Gegner konnten die Mannschaft mit Sitz in Berlin in Gruppe A nicht mehr einholen.

G2 hatte nach dem fünften von sechs Spielen in Gruppe A eine Bilanz von vier Siegen und einer Niederlage, die nur noch vom vierten Teilnehmer der Gruppe, Suning, eingeholt werden konnte.

Zum Auftakt des Spieltages konnte G2 sich an Liquid revanchieren. Das EU-Team hatte in der Hinrunde überraschend gegen den Vertreter aus Nordamerika verloren. Mit einer dominanten Leistung am Donnerstag ging der Sieg nun jedoch an G2.

Schwieriger war der Sieg gegen Machi aus der südostasiatischen Liga PCS. Zwar konnte sich G2 eine frühe Führung erarbeiten, verspielte diese jedoch zwischenzeitlich durch mehrere Fehler. Nach einem erfolgreichen Teamkampf in der 26. Minute holte sich die Mannschaft allerdings die Verstärkung durch Baron Nashor und damit einen massiven Goldvorteil. Diese Führung ließ sich G2 nicht mehr aus der Hand nehmen und machte damit den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

