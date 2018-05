Günther + Schramm unterstützt „fiftyFifty-Taxi“

Mit 4 000 Euro sponsert die Günther + Schramm GmbH aus Oberkochen das „fiftyFifty-Taxi“ und trägt so mit dazu bei, dass Jugendliche bis 25 Jahre weiterhin an Wochenenden und an Abenden vor Feiertagen im Ostalbkreis zum halben Preis mit dem Taxi nach Hause fahren können.

Juliane Haupenthal überreichte die großzügige Spende im Beisein von Michaela Conrad vom Geschäftsbereich Nahverkehr der Kreisverwaltung an Landrat Klaus Pavel. „Die Aktion „fiftyFifty-Taxi“, die von vielen Aktionspartnern und Sponsoren getragen wird, leistet einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit im Ostalbkreis. Die Jugendlichen werden von der Disco oder von anderen Veranstaltungen sicher nach Hause gebracht und dies zu einem äußerst günstigen Preis. Mit der Spende der Günther + Schramm GmbH kann das „fiftyFifty-Taxi“ weiter fahren“, dankte Pavel für die Unterstützung.