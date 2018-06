Günter Wallraff recherchiert undercover für RTL

Köln/Berlin (dpa) - Enthüllungsjournalist Günter Wallraff (70) sucht für den Privatsender RTL inkognito nach Ungerechtigkeiten in der Arbeitswelt.

In der RTL-Pilotsendung „Team Wallraff - Reporter undercover“ (Montag, 17.6., 21.15 Uhr) spielt er diesmal aber nicht die Hauptrolle. Der 70-Jährige unterstützt eine Reporterin, die als ungelernte Arbeiterin verkleidet in einer bestimmten Branche recherchiert. Bereits im vergangenen Jahr hatte Wallraff mit RTL zusammengearbeitet.

Beim neuen Format „Team Wallraff“ schlüpft RTL zufolge Wallraff erst am Ende der Sendung wieder in eine Rolle: Der Enthüller gibt sich als potenzieller Großkunde aus. In der Pilotfolge plaudert ein „namhafter Unternehmer“ (RTL) vor ihm aus dem Nähkästchen, wie man Angestellte gefügig macht oder vor die Tür setzt.

Um welche Branche es sich handelt, behielt RTL in einer Mitteilung am Montag für sich. Auch den Namen der Reporterin nannte der Sender nicht. Sie sei 31 Jahre alt und für das Magazin „Extra“ im Einsatz. In der betroffenen Branche würden hauptsächlich Frauen beschäftigt, Stundenlöhne unter drei Euro seien keine Seltenheit.

Im vergangenen Jahr hatte Wallraff für RTL die Reportage „Günter Wallraff deckt auf“ gedreht. Dafür war er in die Rolle eines Paketboten geschlüpft. Wallraff sorgt seit den 70er Jahren immer wieder mit Undercover-Recherchen für Schlagzeilen, zum Beispiel als Boulevard-Reporter oder als türkischer Gastarbeiter.