Günter Wallraff als Somalier auf Reisen

Köln (dpa) - Enthüllungsautor Günter Wallraff als Somalier Kwami Ogono: Ein Jahr lang ist der Kölner Schriftsteller mit angemalter schwarzer Haut, Afro-Perücke und versteckter Kamera quer durch Deutschland getourt. Wie die Deutschen mit Schwarzen umgehen, wollte der 68-Jährige wissen.

„Jede Gesellschaft lässt sich daran messen, wie sie auf Fremde reagiert“, sagt er zu Beginn des Films „Schwarz auf Weiß“, der 2009 in Zusammenarbeit mit WDR und Arte entstand. Erlebt hat Wallraff die ganze Bandbreite an Reaktionen von freundlich, über subtil-höflich-abweisend bis offen verletzend und rassistisch. Die Doku zeigt Arte nun an diesem Dienstag um 20.15 Uhr.

„Ich war nicht der gezielte Provokateur, ich war nur das Medium, um Alltagsressentiments und Rassismus zu zeigen“, sagte Wallraff der Nachrichtenagentur dpa. Er habe versucht, die Orte so auszuwählen, dass er den Alltag widerspiegelt, wie ihn ein Ausländer erlebt, der nach Deutschland kommt. Dabei muss er sich als Kwami einiges anhören: „Afrika den Affen, Europa den Weißen“ schlägt es ihm entgegen. Oder: „Du siehst ja voll Schoko aus“, wie ein betrunkener Fußballfan grölt. Im bergischen Gummersbach schließt sich der Afrikaner einer Spaziergruppe an. O-Ton eines Wandersmanns: „Alleine ist er ja nicht gefährlich, aber wer weiß, wie viele von denen da noch rumlaufen.“

In der Multi-Kulti-Stadt Köln wird die Suche nach einer Wohnung zum Frust. Die Hausbesitzerin wahrt noch Haltung, während sie ihn wieder hinaus komplimentiert. Beim danach anklopfenden TV-Team, das sich als ebenfalls als wohnungssuchend ausgibt, schüttet die Dame dann ihr Herz aus: „Nich so ein Schwarzer. Ganz schwarz, ganz schlimm (...) Ich kann dat ja am Telefon nich erkennen.“ In den meisten Fällen sei ihm die Ablehnung so „verdruckst“ entgegengeschlagen, sagt Wallraff: Der halbwegs höfliche Schein sei gewahrt geblieben, aber die Botschaft „Du nicht!“ dennoch klar rübergekommen. „Genau das ist die oft schwierige Situation für Schwarze.“

In Ost-Berlin wird er in einer Schrebergartenkolonie abgewimmelt, in Sachsen-Anhalt zeigt man dem Unbekannten auf Straßenfesten die kalte Schulter. Als er mit schwarzer Ehefrau und zwei Töchtern einen Stellplatz für seinen Campingplatz mieten will, heißt es: „Hier nur Weiße“. Kommentar seiner schauspielernden Begleiterinnen später im Film: „Das sind wir gewöhnt“ und: „Doofe Sprüche höre ich immer.“ Allerdings wird der somalische Flüchtling in einer bayerischen Gaststätte auch gegen einen pöbelnden Gast vehement verteidigt.

Die 82-Minuten-Doku ist nach Wallraffs typischer Arbeitsweise entstanden. Seit vier Jahrzehnten schleicht sich der Journalist mit falscher Identität in Betriebe und Einrichtungen ein, um später die erlebten Missstände anzuprangern. Seine bekanntesten Rollen hatte er als türkischer Gastarbeiter Ali - die Story erzählte er im Bestseller „Ganz unten“ (1985) - oder „Bild“-Reporter Hans Esser. Zugleich macht ihn dieses Vorgehen aber auch zu einem umstrittenen Autor, viele Prozesse hat er hinter sich. Seine Rolle als Kwami hat ihm - neben Lob - ebenfalls wieder Kritik eingebracht.

Der jetzt auf Arte gezeigte Doku war 2010 im Kino zu sehen. Kritik gab es vor allem wegen Wallraffs Maskerade - mit seiner üppigen Lockenperücke und der etwas unregelmäßigen Gesichtsfarbe. Der Vorwurf, er sehe nicht „echt“ aus, habe etwas Rassistisches, meint der Autor: „Wie hat denn ein echter Schwarzer auszusehen?“

Wallraff habe Streit und Ablehnung oft geradezu provoziert, lautet ein weiterer Vorwurf. In der Tat mischt sich der 68-Jährige auch unter betrunkene Fußballfans oder spannt einem angetrunkenen Kölner Kneipenbesucher seine gerade frisch angebaggerte Bekanntschaft aus. Keine Situationen, in denen ein freundlich-harmonisches Beisammensein zu erwarten ist - egal, ob Schwarz oder Weiß.

„Es ist nicht so, dass die Mehrheit der Deutschen rassistisch ist, überhaupt nicht, aber die Rassisten mit ihren lautstarken Parolen fallen am meisten auf“, ist Wallraffs Fazit. Der Film sei in vielen Ländern gezeigt wurden, darunter in Frankreich, Skandinavien, sogar in Kenia - und habe rege Diskussionen auch an Schulen ausgelöst. Übrigens: Seinen nächsten TV-Film hat der 68-Jährige bereits in der Mache, wie er verrät: Im ZDF soll im April zu sehen sein, wie Anwälte unliebsame Beschäftigte aus Unternehmen mobben.