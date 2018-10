Günter Bach feiert heute seinen 90. Geburtstag

Seit dem Jahre 1947 ist für Günter Bach Rohrdorf seine zweite Heimat geworden, wie er mit einem Lachen zu verstehen gibt. Geboren ist der heute 90-Jährige am 16. Oktober 1928 im Freistaat Danzig, wo er auch seine Jugendjahre verbrachte und eine Lehre als Speditionskaufmann begann, die er jedoch mit 16,5 Jahren abbrechen musste.

Wenige Monate vor Kriegsende wurde er 1945 noch eingezogen und kam alsbald in Gefangenschaft, aus der er aber im November 1945 entlassen wurde. Seine Familie, wie er sich erinnert, war zu dieser Zeit an verschiedenen Orten, bis sie sich im Jahr 1947 in Rohrdorf wieder zusammen fand. Es gab wieder ein Familienleben und auch eine geregelte Arbeit, die er über zwei Jahre bei der Autofirma Veritas in Meßkirch und später auch noch in Muggensturm bis zur Schließung von Veritas fand.

Danach war er über 35 Jahre bei der Firma Bizerba in Meßkirch in verschiedenen Bereichen und später als Abteilungsleiter bis zum Rentenalter tätig. Dass Günter Bach in Rohrdorf sesshaft wurde, war bestimmt auch durch seine große Liebe bedingt, die er dort in seiner späteren Ehefrau Erna, geborene Mühlhauser, fand. Nach dem Eigenheimbau 1952 heiratete er im folgenden Jahr. Aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. In all den Jahren in seiner neuen Heimat hat Bach sich bei den Vereinen engagiert und sie durch seinen Beitritt oder Aktivitäten unterstützt. Einige Jahre gehörte er dem Pfarrgemeinderat in Rohrdorf an. Er selbst zeigte großen Einsatz bei den Kleintierzüchtern, wo er über 25 Jahre den Kleintierzüchter-verein Meßkirch als Vorsitzender leitete, aber auch mit seinen Züchtererfolgen viele Preise und Auszeichnungen empfangen durfte. Der Verein ernannte ihn nach seinem Rücktritt zum Ehrenvorsitzenden. Als sein besonderes Hobby gibt er heute noch das Züchten an, jedoch nicht mehr in der großen Auswahl von Gänsen, Hühnern, Tauben und Kaninchen wie damals. Heute sind es nur noch Tauben, wie seine Ehefrau Erna lächelnd bemerkt.

Das Interesse gilt natürlich immer noch dem Dorfgeschehen, wie auch dem Kleintierzüchterverein. „Mit dem Gehen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, doch ansonsten fühle ich mich dem Alter von 90 Jahren entsprechend noch zufrieden“, sagt Bach. Im kleinen Rahmen mit Familie und Freunden wird das 90-er Fest gefeiert.