Besonderer Einsatz für den Trommler- und Fanfarenzug der Narrenzunft Gole: Die FZ’ler waren am Donnerstagabend in Laiz zu Gast und haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann im privaten Rahmen ein Ständchen zum 70. Geburtstag gespielt.

Um 17.30 Uhr haben sich die Riedlinger zusammen mit einer Abordnung der berittenen Garde der Traditionsgruppe Hohenzollern-Kürassiere Sigmaringen an der Mehrzweckhalle in Laiz getroffen. Unter Polizeischutz sind sie auf der Dorfstraße bis zum Haus des Ministerpräsidenten marschiert. Sehr zu dessen Freude.

Ganz leger und ganz unkompliziert seien der Ministerpräsident und seine Frau bei der Feier gewesen, erzählt Fabian Heuter vom FZ, der die Sache ins Rollen brachte. Auf Bierbänken in einer Garage wurde bei Leberkäse und Bier gefeiert.

Rund eineinhalb Stunden haben die 36 Riedlinger zusammen mit den Sigmaringer Kürassieren bei der Familie Kretschmann verbracht und über alles möglich geplaudert. Nur die Politik war tabu – bei dieser Feier war der Ministerpräsident Privatmann.

Und das Gründungsmitglied des Riedlinger FZ musste auch noch beweisen, dass er sein Instrument auch noch spielen kann: Er habe die Probe bestanden, berichtet Heuter.

Doch so unkompliziert der Besuch verlief, so kompliziert war der Weg dahin. Heuter, der Gerlinde Kretschmann kennt, hat ihr für den FZ einen Brief geschrieben, in dem er das Anliegen eines Geburtstagsständchens erläuterte. Die „Landesmutter“ zeigte sich angetan und öffnete die Tür nach Stuttgart in die Staatskanzlei. Denn zunächst war angedacht, dass die Riedlinger im Neuen Schloss beim offiziellen Empfang auftreten.

Das hat sich dann zerschlagen. Als es schon danach aussah, als ob nichts klappen würde, hat sich Gerlinde Kretschmann nochmals eingeschaltet. Und so kam der Besuch bei der privaten Feier im Familienkreis in Laiz zustande.