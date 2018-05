FV verliert letztes Heimspiel der Saison

Der FV Ravensburg hat am vorletzten Spieltag der Fußball-Oberliga die vierte Heimniederlage kassiert. Nach einer über weite Strecken durchwachsenen Leistung verlor der FV am Samstag gegen den FC Nöttingen mit 0:2. Damit entscheidet sich erst am letzten Spieltag, ob Ravensburg die Saison auf Platz fünf abschließt – Nöttingen verkürzte den Rückstand auf einen Punkt.

Im letzten Heimspiel der Saison wollten die Ravensburger noch einmal einen guten Auftritt hinlegen – zum einen für die Zuschauer, zum anderen, um mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause zu gehen. Das gelang nicht. Der Auftritt des FV war großteils emotionslos, dicke Chancen gab es so gut wie keine. „Wir haben es nicht hinbekommen, ein Tor zu schießen“, sagte FV-Trainer Steffen Wohlfarth. „Aber es ist kein Drama, es war eine ordentliche Leistung.“

Viele Verletzte beim FV

Personell sah es schon nicht so gut aus. Neben Thomas Zimmermann, Jona Boneberger und Moritz Jeggle fehlte am Samstag auch noch Max Chrobok, Sebastian Mähr und Rahman Soyudogru saßen zumindest auf der Bank. Marcel Fetscher startete im zentralen Mittelfeld, Maschkour Gbadamassi in der Innenverteidigung. Bartosz Broniszewski begann als Sturmspitze. Fetscher musste kurz vor der Pause nach einem Zweikampf mit Jonas Marten allerdings wieder angeschlagen vom Feld, für ihn kam Daniel Hörtkorn.

Gleich mit dem ersten Angriff hatte der FV die erste gute Chance der Partie. Jascha Fiesel flankte von links, Harun Topraks Schuss wurde jedoch abgeblockt. Dennoch: Der Beginn der Ravensburger war gut. Immer wieder verlagerte der FV das Spiel geschickt von einer Seite auf die andere. In der zehnten Minute verfehlte Broniszewski das Tor nach guter Vorarbeit von Burhan Soyudogru knapp. Die erste gute Gelegenheit der Nöttinger hatte Innenverteidiger Niklas Kolbe in der 16. Minute per Kopf. Ravensburg war jedoch besser, Felix Hörger hätte in der 25. Minute nach Doppelpass mit Fetscher abschließen müssen – sein Passversuch war ganz klar die schlechtere Entscheidung. Auf Zuspiel von Toprak hatte Hörger kurz darauf die zweite gute Chance, Nöttingens Sebastian Schönthaler bekam den Ball gegen den Kopf. „Wir haben dem FV das Feld überlassen“, meinte FCN-Trainer Dubravko Kolinger. „Wir haben uns zunächst auf die Defensive konzentriert.“

Mesic pariert klasse

Danach ließ der FV nach – Nöttingen gehörten die letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit. Dank Haris blieb es zur Pause torlos. Der FV-Torwart wehrte den Schuss von Leutrim Neziraj ganz stark ab. Kolbe sprang wenig später nach einem Freistoß von Leon Braun im Fünfmeterraum knapp am Ball vorbei, Schönthaler schoss knapp über die Latte. Wenn Nöttingen mit Tempo über die Flügel kam, wurde der FV unter Druck gesetzt.

So ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Doppelpass zwischen Neziraj und Mario Bilger, doch Mesic parierte Die Flanke von Eray Gür klärte Robert Henning am zweiten Pfosten zur Ecke. Hatte dem FV die Startphase der Partie gehört, war nun Nöttingen klar besser in der Offensive.

De Santis kommt und trifft

Auf dem Rasen hatte Nöttingen jetzt klare Feldvorteile und deutlich mehr Schüsse Richtung Tor. Nach etwa einer Stunde kam der FV dann wieder öfter in die gegnerische Hälfte. Einen Freistoß von Burhan Soyudogru von links auf den kurzen Pfosten wehrte FCN-Torwart Andreas Dups gut ab. Es war das erste Mal in dieser Partie, dass Dups richtig eingreifen musste. Bei Nöttingen kam in der 68. Minute Ernesto de Santis für Neziraj – ein Glücksgriff von Kolinger. Denn mit seiner ersten Ballberührung erzielte de Santis das 1:0 für Nöttingen. Das gleiche wäre beinahe auch Rahman Soyudogru nach seiner Einwechslung gelungen. Sein Kopfball ging zwar ins Tor, der Linienrichter hatte jedoch auf Abseits entschieden.

Ravensburg bemühte sich, spielte am Nöttinger Strafraum aber teilweise zu ungenau oder zu kompliziert. Apropos kompliziert: De Santis hatte in der 84. Minute die Entscheidung auf dem Fuß, versuchte es allerdings mit einem Heber, an den Mesic noch rankam. In der 86. Minute fiel dann aber das 2:0 für die Gäste. De Santis scheiterte erneut an Mesic, doch den Nachschuss brachte Bilger im Tor unter. „In der Summe“, sagte Kolinger nicht zu Unrecht, „haben wir verdient gewonnen.“