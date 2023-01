FV Rot blickt auf erfolgreiches Jahr zurück

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem im Vorjahr die Generalversammlung des FV Rot aufgrund der Pandemie in der Turnhalle stattfinden musste, konnten sich am 5. Januar die Vereinsmitglieder wieder in ihrem Sportheim versammeln. Untermalt mit Schnappschüssen aus dem vergangenen Jahr berichtete Vorstand Mario Leib von den Highlights 2022. Kernthema waren die Vizemeisterschaft beider Mannschaften sowie der Aufstieg der ersten Mannschaft über die Relegation. Spieler und Fans präsentierten den Verein dabei vorbildlich. Die Sanierung der Duschen und die Beschaffung einer Entkalkungsanlage belasteten die Vereinskasse in 2022. Die Ausgaben konnten durch die Anfang 2022 beschlossenen erhöhten Mitgliedsbeiträge teils kompensiert werden, weshalb Kassierer Joachim Hunger nur von einem kleinen Minus berichten musste. Zukünftig will man durch eine moderate Erhöhung der Getränkepreise den erhöhten Einkaufspreisen entgegenwirken.

Spielleiter Markus Kiesle unterfütterte in seinem Bericht die erfolgreiche Saison mit Zahlen und war erfreut, dass man sich in den neuen Ligen etabliert hat. Lichtblick für die Zukunft ist laut Jugendleiter Kevin Doser die B-Jugend. In der Spielgemeinschaft mit dem SV Burgrieden spielen dort mehrere Spieler mit Roter Pass. Vorstand Leib lobte hier das Engagement von Mitglied Dirk Sutz bei der Zusammenstellung des Teams und die Beteiligung der vielen Trainern aus Rot.

In den Wahlen wurde Jacques Roll (2. Vorstand), Markus Moosmayer (Schriftführer) sowie die Beiratsmitglieder Stefan Miller, Tim Hartwich, Dennis Rodi, Andreas Denzel und Simone Moosmayer gewählt. Mit Neuling Simone Moosmayer kommt weiblicher Charme in die bisherige reine Männerrunde. Eine Vielzahl von Ehrungen rundeten die Versammlung ab.

Für zehn Jahre dankte der Vorsitzende Ordner Klaus Hartwich, Schiedsrichter Rainer Goldammer sowie den Spielern Josef Rölli, Lukas Miller und Matthias Moosmayer. Bereits zwanzig Jahre aktiv sind Klaus Kutz und Guido Ott in der Tennisabteilung und der Fußballer Klaus Brugger, wofür alle einen Krug überreicht bekamen. Vorstand Mario Leib wurde für dreißig Jahre geehrt, wobei die Vielzahl von Ämtern besonders in der Laudatio gewürdigt wurden. Zu guter Letzt würdigte der Vorstand die beiden Vereins-Ikonen Thomas „Jack“ Miller und Jürgen „Pörsel“ Maucher, die jeweils schon vierzig Jahre als Spieler und in diversen Ämtern im Verein engagiert sind und ihn mitgeprägt haben.