FV Ravensburg gewinnt klar in Gmünd

Der Höhenflug des FV Ravensburg in der Fußball-Oberliga hält an. Beim abstiegsgefährdeten 1. FC Normannia Gmünd gewann die Mannschaft von Trainer Steffen Wohlfarth am Samstagnachmittag mit 4:1 (1:1) und bestätigte damit die gute Form der vergangenen Wochen. In der Tabelle rückte der FV auf Platz sieben vor. „Wir hatten das Spiel von der ersten bis zur letzten Minute im Griff“, sagte Wohlfarth zu dem klaren Sieg.

Durch ein kurioses Eigentor gingen die Ravensburger nach einer knappen halben Stunde in Führung. Gmünder Fabian Kolb versenkte den Ball mit der Innenseite im eigenen Tor, als wäre er ein FV-Stürmer und hätte das genau so geplant (27.). Etwas unzufrieden zeigte sich Wohlfarth vom Verhalten seiner Mannschaft nach dem Führungstreffer, weil sie die letzte Konsequenz vermissen ließ und nicht richtig ins Pressing kam. So kassierte der FV schon kurze Zeit nach dem 1:0 den Ausgleich. Nach einem Seitenwechsel fand eine Gmünder Flanke den frei stehenden Serkan Uygun im Strafraum, sein Kopfball schlug in der Ecke zum 1:1 ein (32.). Bis zur Pause blieb es beim Unentschieden, das Wohlfarth natürlich nicht genügte.

In der Halbzeit ermahnte der FV-Trainer seine Mannschaft, zügig auf einen zweiten Treffer zu gehen. Wohlfarth wurde doppelt erhört. Max Chrobok und Daniel Schachtschneider sorgten mit zwei Toren innerhalb von drei Minuten schon für so etwas wie eine Vorentscheidung (54. und 57.). „Zwei Chancen, zwei Tore - das war das, was ich mir vorgestellt habe“, freute sich Wohlfarth. In der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Rahman Soyudogru für den verdienten 4:1-Endstand. „Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung“, resümierte Wohlfarth.