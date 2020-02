Laupheim (bär) - Am Wochenende sind die Fußballer des FV Olympia Laupheim wieder auf dem Platz. Die Begegnungen im Überblick.

A-Jugend-Verbandsstaffel: FV Olympia Laupheim – SV Gruol (Sa., 13 Uhr, Kunstrasenplatz Am grasigen Weg): Den größeren Teil der Hinrunde über blieben die Olympianer unter ihren Möglichkeiten und standen weit unten in der Tabelle. In den letzten Punktspielen vor Weihnachten gelang es ihnen dann immer besser, Qualität auf den Rasen zu bekommen. Von den letzten fünf Pflichtspielen 2019 gewannen sie vier, einmal spielten sie unentschieden. Das Toreschießen, das den Laupheimern zuvor sehr schwer gefallen war, klappte in diesen fünf Spielen richtig gut: Die Mannschaft erzielte 17 Treffer. Derzeit steht der FV Olympia auf Rang sieben und könnte mit einem Sieg den Anschluss an das obere Tabellendrittel schaffen. Der SV Gruol, der vor der Saison in die Verbandsstaffel aufgestiegen war, musste in den meisten Partien ordentlich Lehrgeld bezahlen und steht mit nur vier Punkten aus 13 Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der SV stellt gemeinsam mit dem FC Wangen die schlechteste Offensive der Liga sowie die drittschwächste Abwehr. Am ersten Spieltag der Saison 2019/2020 trafen die beiden Vereine erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Damals setzte sich der FV Olympia mit 2:0 in Gruol durch.

B1-Jugend-Verbandsstaffel: TSG Ehingen – FV Olympia Laupheim (So., 11 Uhr): Nach einer sehr überzeugenden ersten Hälfte der Hinrunde mussten die Olympianer in der zweiten Hälfte ordentlich Federn lassen und gingen schließlich als Tabellensechster in die Winterpause. Von den letzten sieben Spielen in der Liga konnten sie nur noch eines gewinnen. Dazu kamen zweimal ein Remis sowie vier Niederlagen. Die Abwehr, die lange Zeit das Prunkstück der Mannschaft gewesen war, ließ in diesen Spielen zehn Gegentore zu, während vorne nur vier eigene Tore gelangen. Überhaupt war das Toreschießen das große Manko in der Hinrunde. Die zwanzig erzielten Tore stellen den mit Abstand schwächsten Wert unter den Top sechs der Tabelle dar. Für das Derby bei der TSG Ehingen gibt es keinen klaren Favoriten. Die Ehinger stehen mit vier Punkten weniger als der FV Olympia auf Rang zehn in der Tabelle; sie könnten mit einem Sieg also an die Olympianer heranrücken. Die bisherige Bilanz aus Pflichtspielen gegeneinander spricht eindeutig für die Laupheimer. Von sechs Aufeinandertreffen konnte der FV Olympia fünf gewinnen, die sechste Partie endete Remis. In vier der Spiele erzielten die Olympianer mindestens vier Treffer.

