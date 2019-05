FV Biberach II und Kirchberg II Derbysieger

geki) - Tabellenführer FV Biberach II hat das Lokalderby bei der SG Warthausen II/Birkenhard deutlich mit 6:0 für sich entschieden. Im anderen Lokalkampf hatte der Tabellenzweite VfB Gutenzell beim 1:3 in Kirchberg weniger Glück und bezog seine zweite Saisonniederlage.

SG Warthausen II/Birkenhard – FV Biberach II 0:6 (0:2). Die Gastgeber mussten auf Stammpersonal verzichten, konnten aber bis Mitte der ersten Hälfte mithalten. Der Sieg der besseren Gäste fiel etwas zu hoch aus. Tore: 0:1, 0:3, 0:5 Denis Hoxha (11., 46., 67.), 0:2, 0:6 Habibbullah Habibyar (27., 78.), 0:5 Leonard Sukatsch (52.).

TSV Kirchberg II – VfB Gutenzell II 3:1 (1:1). In der sehr guten Kreisliga-B-Partie konnten sich beide Mannschaften eine Vielzahl an Chancen erarbeiten, die Gastgeber waren an diesem Tag aber treffsicherer. Tore: 1:0 Martin Schnurr (10./FE), 1:1 Jochen Grimm (24.), 2:1 Eigentor (63.), 3:1 Stefan Kräß (86.).

SV Ringschnait II – TSV Rot/Rot II 0:4 (0:1). Die Heimelf zeigte sich gegenüber der Vorwoche verbessert, musste sich den besseren Gästen aber geschlagen geben. Tore: 0:1, 0:2 Marcel Hohenhorst (27., 46.), Dominik Martin (56.), 0:4 Yannik Daiber (77.).

TSG Achstetten II – SV Baltringen II 3:0 (2:0). Die TSG II hatte eine Mehrzahl an Chancen und nutzte einige davon zum verdienten Sieg. Tore: 1:0 Eigentor (5.), 2:0 Tobias Reimer (12.), 3:0 Daniel Piller (76.).