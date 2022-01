FV Biberach baut weiter auf Treske

Fußball-Landesliga: Geplante Testspiele

FV Biberach (Trainingsauftakt: 17. Januar): Samstag, 22. Januar (14.30 Uhr): TSV Neu-Ulm (A); Samstag, 29. Januar (15 Uhr): VfB Friedrichshafen (H); Samstag, 5. Februar (15 Uhr): SGM Warthausen/Birkenhard (H); Samstag, 12. Februar (15 Uhr): FV Illertissen II (H); Sonntag, 13. Februar (15 Uhr): SF Schwendi (H); Samstag, 19. Februar (15 Uhr): SSG Ulm (H); Samstag, 26. Februar (15 Uhr): SV Baustetten (H).

FV Olympia Laupheim (Trainingsauftakt: 22. Januar): Samstag, 29. Januar (14 Uhr): FV Illertissen II (H); Samstag, 5. Februar (16 Uhr): TSV Neu-Ulm (H); Samstag, 12. Februar (14 Uhr): SV Reinstetten (H); Samstag, 19. Februar (14 Uhr): TSV Blaustein (H); Sonntag, 27. Februar (17 Uhr): SV Ringschnait (in Biberach).

SV Mietingen (Trainingsauftakt: 24. Januar): Samstag, 29. Januar (10 Uhr): SSV Ehingen-Süd (in Ehingen); Samstag, 5. Februar (12 Uhr): SV Mittelbuch (in Ochsenhausen); Samstag, 12. Februar: SV Bergatreute (in Bergatreute), Mittwoch, 16. Februar (19 Uhr): SG Grießingen (H); Samstag, 19. Februar (14 Uhr): VfB Gutenzell (in Gutenzell); Mittwoch, 23. Februar (19 Uhr): SV Baltringen (H); Samstag, 26. Februar (14 Uhr): 1. FC Sonthofen (in Sonthofen).

SV Ochsenhausen (Trainingsauftakt: 1. Februar): Sonntag, 6. Februar (14 Uhr): TV Erkheim (H); Sonntag, 13. Februar (14 Uhr): VfB Durach (H); Dienstag, 15. Februar (18.30 Uhr): SV Äpfingen (H); Samstag, 19. Februar (18 Uhr): FV Altenstadt (H); Dienstag, 22. Februar (18.30 Uhr): VfB Gutenzell (H); Samstag, 26. Februar (15.00 Uhr): SV Oberzell (A).

SV Dettingen (Trainingsauftakt: 19. Januar): Sonntag, 30. Januar (14 Uhr): SV Beuren (Kunstrasen Isny); Mittwoch, 2. Februar (19 Uhr): SV Egg (Kunstrasen Buxheim); Samstag, 5. Februar (14 Uhr): SV Reinstetten (Kunstrasen Ochsenhausen); Sonntag, 13. Februar (17 Uhr): SV Schemmerhofen (Kunstrasen Bad Buchau); Samstag oder Sonntag, 19. oder 20. Februar: SV Fronhofen (Kunstrasen Berg); Mittwoch, 23. Februar (19 Uhr): SG Griesingen (H).

FV Bad Schussenried (Trainingsauftakt: 17. Januar): Samstag, 22. Januar (14 Uhr): FV Bad Saulgau (Kunstrasen Bad Buchau); Samstag, 29. Januar (10.30 Uhr): SV Mittelbuch (Kunstrasen Ochsenhausen); Dienstag, 1. Februar (19 Uhr): SV Oberzell (A); Samstag, 5. Februar (14 Uhr): SG Baienfurt (A); Sonntag, 13. Februar (14 Uhr): SGM Muttensweiler/Hochdorf (Kunstrasen Bad Buchau); Samstag, 19. Februar (14 Uhr): SGM Warthausen/Birkenhard (Kunstrasen Bad Buchau); Mittwoch, 23. Februar (19 Uhr): FV Neufra (A).

H= Heimspiel, A= Auswärtsspiel