FV Asch-Sonderbuch verliert mit 3:4

Ein Ergebnis von 3:4 kommt im Fußball nicht jeden Tag vor. Umso ärgerlicher, dass sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft des FV Asch-Sonderbuch am Wochenende bei ihren Auswärtsspielen mit 3:4 verloren haben.

Die 1. Damenmannschaft musste zum FVV Heidenheim reisen, das ist einer der Meisterschaftsfavoriten. Von Beginn an sahen sich die FV-Kickerinnen in die Defensive gedrängt. Das aggressive Pressing und das schwungvolle Angriffsspiel der Heidenheimerinnen passten den Gästen nicht ins Konzept.

Das Spiel von hinten heraus, war mit zu vielen Fehlern behaftet und nach vorne fehlte der Druck. So schossen die Hausherrinnen in der 15. Minute das 1:0. Erst fünfzehn Minuten vor der Pause lösten sich die Gäste aus der Umklammerung und erspielten Chancen, die sie aber vergaben. Nach einem doppelten Fehler in der FV-Abwehr punktete Heidenheim in der 41. Minute zum 2:0.

In der Halbzeit stellte FV-Trainer Rolf Baumann um und brachte mit Ronja Balzer eine zusätzliche Angreiferin. Allerdings dauerte es noch bis zur 71. Minute, bis der FV punkten konnte. Bis dahin führten die Heidenheimer bereits 4:0.

Aber dann wollte der FV es nochmal wissen: Jana Schiele traf in der 71. Minute zum 1:4. Nach einem Freistoß fiel der Ball in der 88. Minute Laura Scheuer vor die Füsse, die eiskalt zum 2:4 verwandelte. Drei Minuten später verwandelte Katharina Baumann einen Distanzschuss zum 3:4-Anschlusstreffer. Mit diesem Ergebnis ging es dann aber auch vom Platz.

FV AS II scheidet unglücklich aus

Auch der Pokalkampf in der Bezirksliga Donau/Iller Frauen zwischen der 2. Mannschaft des FV Asch-Sonderbuch und dem SV Scharenstetten endete 3:4.Zunächst schien es für die Gäste vom FV AS nach Plan zu laufen. Leonie Roser traf in der 6. Minute zum 1:0 für die Gäste.

Kurz darauf glich der SVS aber aus. In der 23. Minute ging der FV AS erneut in Führung. In der 33. Minute glich Scharenstetten aus. In der zweiten Halbzeit setzten sich die Gastgeberinnen in Führung (3:2, 63. Minute).

Der FV AS traf zum Ausgleich in der 76. Minute. Weitere dicke Chancen wurden vergeben, die beste in der allerletzten Spielminute, als Theresa Geywitz aus wenigen Metern an der Akrobatik einer Abwehrspielerin scheiterte, die den Ball noch vor der Linie aus dem Gehäuse beförderte.

Der Schiedsrichter ließ einen letzten Angriff der Hausherrinnen zu, und den verwandelten sie in einen weiten Pass, in dessen Folge die Stürmerin den Ball aufnahm und ihn ins Tor drosch. Der FV AS II ist damit aus dem Pokal ausgeschieden.