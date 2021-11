Futterhilfe für heimische Bewohner im Garten

Nachts ist es mittlerweile frostig geworden, die Tage sind oft von Nebel verhangen. Unverkennbar hält der Winter Einzug auf der Alb. So ist jetzt auch in der Natur alles auf Energiesparmodus gesetzt, die Tiere sind teilweise schon im Winterschlaf oder in der Winterruhe. Hier gibt es tatsächlich Unterschiede.

Igel, Fledermäuse und ein Siebenschläfer zum Beispiel machen Winterschlaf, bedeutet sie suchen oder bauen sich ein geschütztes Nest, welches sie mit Material wie Gras oder auch Wolle isolieren. Die Tiere schlafen fast den ganzen Winter.

Einige halten Winterschlaf andere sind aktiv

Während dieser Zeit fressen sie nicht und wachen nur hin und wieder auf, um sich zu entleeren. Die Körpertemperatur sinkt während des Winterschlafs stark ab.

Igel haben dann zum Beispiel nur noch eine Körpertemperatur von einem bis acht Grad Celsius, obwohl sie normalerweise mit 36 Grad Celsius ungefähr so warm sind wie wir Menschen.

Außerdem atmen die Tiere weniger und das Herz schlägt viel seltener als im wachen Zustand. Beispielsweise atmen Igel dann nur noch ein- bis zweimal pro Minute anstatt 40 bis 50-mal. Das Herz schlägt dann bei Igeln nur noch fünfmal pro Minute anstatt 200-mal.

All das passiert, damit die Winterschläfer Energie sparen können. Werden sie aber zu oft geweckt, kostet das viel Energie und könnte lebensgefährlich für die Winterschläfer sein.

Eichörnchen finden bei Kälte immer weniger Nahrung

Bei Tieren wie zum Beispiel Eichhörnchen sieht das anders aus. Sie halten Winterruhe in frostgeschützten Höhlen. Sie schlafen nicht so fest und wachen öfter mal auf. In dieser Zeit fressen sie auch hin und wieder etwas. Eichhörnchen fressen zum Beispiel auch im Winter, allerdings nur ungefähr halb so viel wie im Sommer.

Je kälter es ist und je weniger Nahrung sie finden können, desto länger ruhen die Tiere. Sie bewegen sich dann also nicht, um Energie zu sparen. Bei der Winterruhe atmen die Tiere auch weniger und das Herz schlägt langsamer. Beides verlangsamt sich aber nicht so stark wie beim Winterschlaf. Die Körpertemperatur wird dagegen nicht, wie beim Winterschlaf, gesenkt.

Einige Tiere schlafen nicht im Winter und bleiben in ihrer Heimat. Diese Tiere werden winteraktiv genannt. Dazu gehören zum Beispiel Vögel, die nicht in den Süden ziehen. Rotkehlchen, Spatzen und Blaumeisen sind Standvögel, die man in Deutschland im Winter sehen kann. Auch Säugetiere, wie zum Beispiel Füchse, Rehe und Hasen schlafen oder ruhen im Winter nicht.

Igel muss jetzt bei zu wenig Gewicht aufgepäppelt werden

Wird ein Igel jetzt gefunden sollte er mindestens 600 Gramm wiegen und eingekugelt wie ein runder Apfel aussehen. Bei Tagaktivität, weniger Gewicht, nicht einkugeln oder einer länglichen Form braucht der Igel auf jeden Fall Hilfe. Es sollte für die Igel weiterhin Trockenfutter und frischen Wasser zur Verfügung stehen.

Eichhörnchen freuen sich über Futterspender mit Nüssen, Sonnenblumenkernen und Vögel sind dankbar für Meisen Knödel ohne Netz oder getrocknete Beeren.

Sabrina Schrauf baute im Jahr 2020 die private Wildtierhilfe Merklingen auf.

Telefon 0177 / 5933478;

oder per E-Mail:

Über ihre Internetseite (www.wildtierhilfe-merklingen.de) sowie über Facebook und Instagram versucht Sabrina Schrauf, wichtige Informationen zu den unterschiedlichsten Tier-Themen zusammenzustellen.

Künftig werden weitere Beiträge von ihr mit Hilfen und Tipps in der „Schwäbischen Zeitung“ zu lesen sein. Wer eine Frage zum Thema an Sabrina Schrauf hat, kann diese unter dem Stichwort „Tier und Hilfe“ per E-Mail schicken - an: