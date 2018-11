Für die Fußball-Schiedsrichtergruppe Tuttlingen ist am Dienstag, 6. November, ab 20 Uhr in der Ostbaarhalle in Oberflacht der zweite Termin für die Futsal-Schulung. Dieser Termin ist vor allem für die Schiedsrichter gedacht, die bei der ersten Schulung nicht dabei waren. Referent wird wieder Benjamin Butz aus Rottweil sein. Die Teilnehmer sollten in Sportkleidung (Trainingsanzug, Hallenschuhe) erscheinen. Die Teilnahme an der Futsal-Schulung wird als Gruppenschulung angerechnet.