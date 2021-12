In der Friedrichstraße ist am Freitag eine 57-Jährige angefahren und verletzt worden. Ein 56-jähriger Autofahrer wollte gegen 18 Uhr von der Gartenstraße in die Friedrichstraße abbiegen und übersah dabei die 57-Jährige, die dort an der Fußgängerampel die Straße überquerte. Diese wurde dabei am Bein erfasst und fiel infolgedessen auf die Motorhaube des Autos.