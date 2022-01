Friedrichshafen (sz) - Ein 60-jähriger Mann ist am Montag gegen 17 Uhr beim Überqueren der Flugplatzstraße von einem Auto erfasst wurden. Der 71-jährige Autofahrer kam von der Barbarossastraße und übersah den auf dem Fußgängerüberweg in Richtung Paulinenstraße laufenden Mann, teilt die Polizei mit. Der 60-JÄhrige wurde mit leichten Verletzungen ins Klinikum gebracht. An dem Auto entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.