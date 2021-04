Christoph Metzelder legt Teilgeständnis ab

Ein letzter aufmunternder Schulterklopfer eines Begleiters beim Aussteigen aus dem schwarzen Van. Dann geht Christoph Metzelder zügig am Spalier der Fotografen und Kameraleute durch den Haupteingang des Düsseldorfer Amtsgerichts.

Der Ex-Nationalspieler erscheint mit schwarzem Mund-Nasen-Schutz, grau-meliertem Sakko und weißem Shirt zum Prozessauftakt. Es ist das erste Mal, das er sich öffentlich zeigt seit dem Bekanntwerden der schweren Vorwürfe gegen ihn. Auch geäußert hatte er sich bislang nicht, aber das soll sich nun ändern.

Mit gesenktem Blick nimmt der 40-Jährige wenige Minuten später auf der Anklagebank Platz. Gut eineinhalb Jahre nachdem die Ermittlungen gegen Metzelder bekannt wurden, wird der Fall am Donnerstag öffentlich verhandelt. Der Vorwurf lautet Besitz von kinder- und jugendpornografischen Schriften und Weiterleitung von 29 solcher Dateien an drei Frauen.

Schwer erträgliche Bilder

Richterin Astrid Stammerjohann beginnt pünktlich auf die Minute und übergibt sofort an die Staatsanwältin, die die Anklage verliest. Dabei lässt die Anklägerin keinen Zweifel an der Art der Bilder, die im Chat und auf Metzelders Handy sichergestellt wurden.

Die Rede ist von unter zehn Jahre alten Mädchen, die während der Aufnahmen schwer sexuell missbraucht worden sein müssen. Minutenlang müssen die Prozessbeobachter die schwer erträglichen Beschreibungen aushalten. Verschickt haben soll Metzelder die Dateien per WhatsApp, darunter auch zwei Videodateien.

Die Staatsanwaltschaft listet Tage und Uhrzeiten im August 2019 auf. Insgesamt 297 strafbare Dateien hätten sich auf seinem Handy befunden. Woher Metzelder sie hatte, wird nicht gesagt. Nach einer längeren Unterbrechung gibt die Richterin bekannt, worauf man sich geeinigt hat: Zehn bis zwölf Monate Haft auf Bewährung im Gegenzug für ein Geständnis, das prompt folgt.

Er habe von frei zugänglichen Seiten im Internet Screenshots einiger Bilder angefertigt und diese auch verschickt. Das seien 18 Dateien gewesen. „Ich habe nur das besessen, was ich auch verschickt habe“, sagt Metzelder und jetzt ist seine Stimme stockend und brüchig.

„Die Faszination des Unaussprechlichen lag in einer gemeinsamen Grenzüberschreitung. Es hat keine Übergriffe gegeben und es waren auch keine geplant. Ich war auch nicht in einschlägigen Foren unterwegs. Das alles hat ausschließlich in einer digitalen Parallelwelt stattgefunden“, sagt der 40-Jährige weiter.

Ich akzeptiere die Strafe und bitte die Opfer sexueller Gewalt um Vergebung. Ich werde den Rest meine Lebens mit dieser Schuld als Teil der Gesellschaft leben müssen. Christoph Metzelder

Weg frei für ein rasches Urteil

Die Durchsuchung der Ermittler stelle für ihn „eine berufliche und private Zäsur“ dar, hatte er zu Beginn des Prozesses gesagt. Er lebe seitdem zurückgezogen. Das Bundesverdienstkreuz, den Landesverdienstorden NRW — alle öffentlichen Auszeichnungen werde er zurückgegeben, kündigt er dann an.

Vize-Weltmeister Metzelder stand 2019 vor dem großen Sprung bei seiner zweiten Karriere nach der aktiven Fußballerkarriere. Er war als TV-Experte gefragt, sollte die EM 2020 kommentieren. Von mehreren Seiten wurde Metzelder im Frühsommer 2019 sogar für das Amt des DFB-Präsidenten als Nachfolger von Reinhard Grindel ins Gespräch gebracht.

Doch dann kam der 4. September 2019, die Zäsur. Ermittler hatten Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder beim Fußballlehrer-Lehrgang des DFB in Hennef abgepasst. Sein Zimmer dort und seine Wohnung in Düsseldorf wurden durchsucht und rasch wurde es publik: Gegen den Vize-Weltmeister von 2002 wird wegen des Verdachts der Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt, wie es damals noch hieß.

Natürlich nicht pädophil. Verteidiger Sommer

Vor dem Prozessbeginn hatte Verteidiger Sommer in Interviews gesagt, dass Metzelder „natürlich nicht pädophil“ sei. Sein Mandant sei provoziert worden von einer Frau, mit der er damals ein intimes Verhältnis gehabt habe und die, so vermute er, dabei gelenkt worden sei.

Der Anwalt der Zeugin hatte dies zurückgewiesen: Es sei Metzelder gewesen, der das Thema auf sexuelle Fantasien mit Minderjährigen gelenkt habe. Dies gehe aus dem Chatverlauf eindeutig hervor. Seine Mandantin habe nur Interesse vorgegeben, um ihn überführen zu können.

Nach Bekanntwerden der Ermittlungen hatte Metzelder Positionen und Ämter ruhen lassen und die von ihm mitgegründete PR-Agentur verlassen. Seine Teilnahme am Fußballlehrer-Lehrgang des DFB hatte er ausgesetzt.