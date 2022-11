Fußball-WM boykottieren? - Klare Worte von Schwäbische.de-Nutzern

Die Fußball-WM erhitzt in ganz Deutschland die Gemüter. Während die Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland Katar selbst eingefleischte Fußballfans ins Grübeln bringen, sehen andere nichts Verwerfliches daran, das Turnier trotzdem im Fernsehen zu verfolgen. Kritik hagelt es aber nicht nur von Fans, sondern auch von Größen der Sport-Szene.

Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger kritisierte öffentlich die menschenrechtsverletzenden Bedingungen für Gastarbeiter in Katar sowie den Umgang der Regierung mit Homosexuellen. Erst kürzlich hatte der katarische WM-Botschafter Homosexualität als "geistigen Schaden" bezeichnet. Leon Goretzka, der mit der Nationalmannschaft unter Bundestrainer Hansi Flick an den persischen Golf reist, erklärte dazu: "Das ist schon sehr beklemmend, muss man sagen. Das ist einfach ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend. Das ist nicht das, wofür wir stehen wollen und was wir vorleben. Es ist absolut inakzeptabel, so eine Aussage zu treffen."

Der frühere Leverkusen-Chef Rainer Calmund mahnte hingegen: Gerade Deutsche sollten mit ihrer Kritik vorsichtiger sein.

Und Sie? Wir wollten von unseren Lesern wissen: Schauen Sie sich die WM-Spiele an?

Hier eine Auswahl der Antworten:

Keine Sekunde der Spiele ansehen

Gabriele S.: Durch verschiedene ausgestrahlte Reportagen über dieses Land und die Machenschaften der Fußballverbände, werde ich mir keine Sekunde der Spiele ansehen.

Welche Doppelmoral

Hermann N.: Ein jeder hat doch gewusst, was für Zustände dort herrschen und herrschten. Auf einmal kommt unsere Innenministerin aus der Deckung und haut rein. Fazit, komm, da fliegen wir mal hin und lassen es uns gut gehen. Wie sagte sie, zum ersten Spiel fliege ich hin, welche Doppelmoral. Ich werde keine WM-Spiele anschauen und ich hoffe, dass Timbuktu gewinnt. Aber es geht ja immer um den schnöden Mammon, aber eins ist gewiss, Geld kann man nicht essen und ob die Kicker immer so glücklich sind, bezweifle ich. Da macht einer mal zwei gute Spiele und schon schallt aus der Presse "Nominierung". Meines Erachtens sind wir auf dem besten Weg zur Selbstmontage.

Warum noch aufregen?

Helmut M. findet allerdings: Jetzt ist das Kind schon lange in den Brunnen gefallen, warum noch aufregen. Wie im alten Rom! Brot und Spiele, ohne Rücksicht auf Verluste, Hauptsache die Kohle stimmt! Es würde mich nicht wundern, wenn eine der nächsten Skiflug-WM am Kilimandscharo stattfinden würde, oder Riesenslalom in der Sahara?

Es fängt schon beim kleinsten Amateurverein an und geht hoch bis zur Bundesliga

Karl B.: Warum über Katar reden? Es fängt schon beim kleinsten Amateurverein an und geht hoch bis zur Bundesliga, da werden Menschen wie ein Stück Vieh gehandelt und mit Summen umhergeworfen, da bleibt einem die Spucke weg. Geldgierige Machenschaften fangen auch schon bei den Übertragungsrechten an, ich zahle ja auch Fernsehgebühr und habe eigentlich das Recht etwas für mein Geld zu bekommen.

Adidas, Visa, Coca-Cola und McDonalds sind Investoren

Patrick J.: Was bringt ein Boykott, wenn das Land Saudi-Arabien um Gas anbettelt? Außerdem, adidas, Visa, Coca-Cola und McDonalds sind Investoren der WM in Katar, habe bis jetzt noch keinen Boykottaufruf gehört. Wieso hört man da nichts? Viel Spaß beim Zuschauen.

Nicht Zuschauen ändert nichts

Hans T.: Zuschauen oder nicht ist wie E-Auto fahren oder nicht. Völlig egal, weil es absolut nichts ändert.

Medien sollten anfangen, nicht zu berichten

Tanja U. sieht die Medien in der Pflicht: Wie wäre es, wenn die Medien endlich anfangen würden, nicht über die Fußball-WM zu berichten beziehungsweise solche sinnlosen Fragen zu stellen. Da fängt es doch schon an.