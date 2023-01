Fußball: Memminger U21-Trainergespann verlängert

Memmingen (sz) - Die U21-Fußballer des FC Memmingen werden mit dem bewährten Trainerteam auch in die nächste Saison 2023/2024 gehen. Der Sportliche Leiter für die U21 Thomas Meggle freut sich, dass Besim Miroci und Oliver Greiner für ein weiteres Jahr zugesagt haben. Doch zunächst wartet noch einiges an Arbeit in der laufenden Spielzeit.

Gleichzeitig mit dem Bayernliga-Kader wird unter der Regie des Gespanns am 23. Januar für die U21-Mannschaft die Winter-Vorbereitung beginnen. Ziel in der Frühjahrsrunde ist es, so schnell wie möglich die Punkte für den sicheren Landesliga-Erhalt zu holen. Aktuell überwintert das Team auf Rang 13 – dem ersten Nicht-Abstiegsplatz mit nur knappem Vorsprung auf die Gefahrenzone.

Außerdem sollen bereits wieder A-Junioren, die im Sommer altershalber in den Seniorenbereich wechseln, an den „Erwachsenenfußball“ herangeführt werden. Dazu werden auch weiterhin Bayernliga-Reservisten Spielpraxis in der Landesliga sammeln. In der Winterpause gibt es mit Lenz Bauer einen Abgang zu vermelden. Der 19-jährige Nachwuchsstürmer, der in dieser Runde bei 12 Kurzeinsätzen einen Treffer erzielte, wechselt zum Bezirksligisten SpVgg Kaufbeuren.

Ehe es am 4. März mit einem Heimspiel gegen den TSV Gilching/Argelsried weiter geht, wird beim FC Memmingen II fleißig getestet. Insgesamt sind sieben Begegnungen in der sechwöchigen Vorbereitungsphase geplant, um sich einzuspielen und die notwendige Fitness neben den Trainingseinheiten zu holen – die Testspiel-Termine:

Freitag, 27. Januar, 18.30 Uhr: FC Memmingen U21 – SSV Ulm U19 (A-Junioren-Oberliga)

Sonntag, 29. Januar, 13 Uhr: FC Memmingen U21 – SG Öpfingen (Bezirksliga)

Sonntag, 5. Februar, 15 Uhr: FC Memmingen U21 – TV Erkheim (Landesliga)

Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr: FC Memmingen U21 – TSV Heimenkirch (Landesliga)

Samstag, 11. Februar, 15 uhr: FC Memmingen U21 – TSV Babenhausen (Kreisliga)

Samstag, 18. Februar, 11 Uhr: FC Memmingen U21 – SpVgg Wiesenbach (Kreisliga)

Samstag, 25. Februar, 13 Uhr: FC Memmingen – FC Oberstdorf (Bezirksliga)