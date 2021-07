Fußball-EM 2021: Wieder was gespart!

Es ist vorbei, bei, bei Junimond... ja, ja, genug gejammert jetzt. Ist nur Fußball, da darf auch Deutschland alle zwei Jahre mal rausfliegen. Die nächste Chance gibt’s eh schon in 16 Monaten bei der Winter-WM in Katar. Da wird alles besser. Oder auch nicht.

So, und nun denken wir doch mal an all die positiven Auswirkungen, die das Ausscheiden der deutschen Mannschaft hat: Wir müssen unsere Arbeit und Freizeit nicht mehr um Deutschland-Spiele herumplanen. Wir müssen nicht jeden zweiten Tag eine Waschmaschine für das Deutschland-Trikot anschmeißen. Wir müssen Jogi Löw nicht mehr beim Nasenbohren zugucken. Auch nicht dabei, wo er sonst seine Finger hinsteckt. Und bei uns zuhause ist die Diskussion, ob wir einen neuen Fernseher brauchen, endgültig vertagt. Das Schwabenherz freut’s: Wieder was gespart! (dh)