Fußball-EM 2021: Wer was das noch gleich?

Mit dem Aus der Deutschen Fußballmanschaft bei der Europameisterschaft geht auch die Ära Joachim Löw beim DFB-Team zuende. Mit ihm beendet auch Toni Kroos seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft. Denn anders als in anderen Berufen kommt man als Profifußballer mit Anfang oder Mitte Dreißig schon ganz langsam ins Rentenalter. Und dann? Die restliche Ü-30 Fraktion mit Thomas Müller, Manuel Neuer und Mats Hummels hüllt sich momentan noch in Schweigen. Sollten sie bei der Fußball Weltmeisterschaft im kommenden Jahr nicht mehr mit auf dem Platz stehen, kommt man als aboluter Fußball-Laie (wie ich es zugegebenermaßen bin) schnell ins Straucheln. Wer sind nochmal diese Spieler da auf dem Feld? Wo sind eigentlich Philipp Lahm, Lukas Podolski oder Mario Götze hin? Und was machen wir eigentlich ohne die amüsanten Pressekonferenzen mit Thomas Müller? Zumindest für letzteres gibt es einen guten Ersatz: Wer schmunzeln möchte, der sollte sich unbedingt mal ein Interview von Timo Werner ansehen. Am besten auf Englisch. Und in den 16 Monaten bis zur Weltmeisterschaft ist immerhin noch genug Zeit, um die neuen Spielernamen auswendig zu lernen.