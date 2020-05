Erleben wir in Zeiten der Krise einen dramatischen Anstieg häuslicher Gewalt? Sicherlich, heißt es aus Beratungskreisen. Und wer Gewalt in diesen Tagen erfährt, hat es noch schwerer als zu normalen Zeiten.

Schaut sich Birgitta Schäfer, Anwältin und Mitglied im Vorstand des Vereins „Frauen helfen Frauen“ die puren Telefonatszahlen an, spiegelt sich darin kein Anstieg von häuslicher Gewalt. Doch für sie wie auch Jochen Link, Leiter der Außenstelle der Opferschutzorganisation Weißer Ring im Kreisgebiet, ist das eine trügerische Sicherheit. Beide gehen davon aus, dass die Gewalt in Zeiten von Kontaktsperren, Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen ist: „Die Frauen haben nur wenig Möglichkeiten ans Telefon zu gehen und anzurufen. Die Männer sind viel häufiger zuhause.“ Die Gewaltspirale drehe sich, je länger Familien „deutlich mehr Zeit miteinander zu Hause verbringen müssen“.

Unter den Konfliktsituationen leiden vor allem auch die Schwächsten im Familienverbund, die Kinder, da sie aus dem Kita- und Schulleben herausgerissen sind und damit möglicherweise aufmerksamen Augen entgehen.

Wie sieht die Belegung im örtlichen Frauenhaus mit 16 Plätzen aus? „Dort ist alles belegt“, erläutert Schäfer. Deshalb ist der Verein auf der Suche nach individuellen Möglichkeiten, um Frauen und ihren Kindern einen schützenden Unterschlupf zu bieten. In Frage kämen auch Ferienwohnungen, in Härtefällen dürften Eigentümer diese nach der Corona-Verordnung vermieten. „Und dieser Härtefall wäre ja bei Gewalt gegeben“, sagt Link.

Doch die Angst vor der nächsten Schikane, den nächsten Schlägen wird manchmal von einer anderen Furcht überlagert: der Angst, es alleine mit den Kindern nicht zu schaffen. Das hört Jochen Link in Gesprächen manchmal heraus. Doch es sind nicht nur die Prügel und Schläge, unter denen Kinder und Erwachsene leiden, sondern auch psychische Gewalt. Hilfe suchen Betroffene, wenn sie psychische Gewalt erfahren, ihnen ihr Selbstwertgefühl nach und nach zerstört wird, ihnen das Gefühl vermittelt wird: „Du bist nichts, du kannst nichts.“

Gewalt gehe zwar in vielen Fällen von Männern aus, so die Erfahrungen von Schäfer und Link, aber auch Männer sind Betroffene. Mit einem großen Unterschied: Männliche Opfer werden in der Gesellschaft nach wie vor nicht ernst genommen. Damit haben diese auch ein Problem damit, Beratungsstellen aufzusuchen oder Anzeige zu erstatten. Zudem üben Frauen anders Druck aus, eher in psychischer Form, sie zermürben ihren Partner und nehmen ihm jegliches Selbstwertgefühl. Mit solchen Erfahrungen nach außen zu gehen, damit tun sich Männer sehr schwer. Vielfach hören sie: „Dann hau halt mal auf den Tisch!“

Auch für die Polizei ergibt sich beim Thema häusliche Gewalt ein klares Bild: „Im überwiegenden Fall riefen Frauen an und teilten der Polizei mit, von ihrem Partner/Ehemann geschlagen oder bedroht worden zu sein“, erläutert Jörg Kluge von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz. Teilweise habe es auch häusliche Gewalt zwischen Jugendlichen und den Eltern gegeben, Sohn oder Tochter werden gegenüber der Mutter handgreiflich. Anrufe von betroffenen Männern seien eher die Ausnahme, „eventuell aber auch, weil diese aus Scham die Polizei nicht verständigen“.

Was also tun, wenn Familienangehörige immer wieder Schläge einstecken müssen oder psychisch regelmäßig fertig und niedergemacht werden und ein Anruf von zu Hause aus nicht möglich ist? „Betroffene können sich über ihren Arbeitgeber bei uns melden oder auch über Freunde“, zeigen Link und Schäfer auf. Im Notfall habe ein Hilferuf bei der Polizei auch einen Platzverweis zur Folge. Und wenn die Beweislage eindeutig sei, ergänzt Link, käme auch das Mittel der Wohnungszuweisung ins Spiel: Das bedeutet, der Gewalttäter müsse seiner Partnerin und den Kindern Wohnung oder Haus alleine überlassen.

Wichtig ist beiden in Zeiten von Beschränkungen auch: Wenn ein dringender Verdacht auf Gewalt vorliege, dann sollten Nachbarn oder Bekannte nicht davor zurückscheuen, bei einer Beratungsstelle oder auch der Polizei anrufen.

Eskalieren Streit und Auseinandersetzungen zu Corona-Zeiten vermehrt in beengten Wohnverhältnissen? „Das ist ein Trugschluss“, erläutern Link und Schäfer. Häusliche Gewalt ziehe sich durch alle Gesellschaftsschichten. Ängste und Verunsicherung heizen die aggressive Stimmung an, „egal, ob die Menschen in beengten Zwei-Zimmer-Wohnungen leben oder in der Riesenvilla mit Garten“.

Kaum noch Kontakte zu den möglicherweise durch psychische wie physische Gewalt gefährdeten Schülern: Das ist das große Problem auch von Alfred Zahn vom örtlichen Kinderschutzbund, der selbst als Lehrer arbeitet. „Wir wissen nicht, was in den Häusern passiert, aber es dürfte einiges sein", so Zahn, der seit vielen Jahren für den Kinderschutzbund arbeitet. Um so mehr wartet auch er auf eine Öffnung, damit Sozialarbeiter wieder zu den Familien dürfen. Bis dahin heißt sein Appell: Wer eindeutige Zeichen von Gewalt sehe, blaue Flecken oder auffälliges Verhalten (zum Beispiel verstörte Kinder), der sollte dies melden.