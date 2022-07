Fürst verabschiedet langjährige Mitarbeiter

Sigmaringen (sz) - Am Freitag, 24. Juni, fand die Jubilarenehrung und Verabschiedung der Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern für die Jahre 2020 und 2021 statt. Coronabedingt mussten die Ehrungen der letzten zwei Jahre verschoben werden.

Die Ehrung der Jubilare und die Verabschiedungen fanden laut der Unternehmensgruppe im festlichen Königszimmer des Hohenzollernschlosses Sigmaringen statt. Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern dankte allen Jubilaren für ihre verantwortungsvolle Tätigkeit, ihr Engagement für die Betriebe und den Einsatz für das Fürstenhaus.

Mit der Verleihung der Ehrennadeln zeichnete der Fürst die Mitarbeiter aus. Für 15 Dienstjahre wurden Tobias Ernst, Elfriede Heuschneider, Josef Hofmann, Susanne Hofmann, Birgit Kindermann, Thomas Lang und Daniela Jäger geehrt. Für 25 Dienstjahre Irene Späth.

Zum 40-jährigen Dienstjubiläum wurden Helmut Däuschinger, Sigurd Heuschneider, Herbert Treml und Klaus Gaßner ausgezeichnet. Das 50-jährige Dienstjubiläum erreichte Josef Seidl. Für „sage und schreibe“ 60 Arbeitsjahre wurde Norbert Benkler ausgezeichnet.

Nach der Ehrung der Jubilare würdigte Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern alle zu verabschiedenden Mitarbeiter und dankte ihnen für ihren Einsatz und ihr Engagement in den vielen Jahren. Der Fürst wünsche alles Gute für die Zukunft: „Bleiben Sie gesund und genießen Sie die vor Ihnen liegenden Jahre für die Dinge, die sie schon immer tun wollten.“

Elke Examitzki begann 1987 ihre Laufbahn bei der Unternehmensgruppe Fürst von Hohenzollern in der Elektrozentrale Sigmaringen. Ab 2004 wurde Examitzki in die Abteilung Haushandwerker im Hohenzollernschloss Sigmaringen übernommen. Darüber hinaus war sie einige Jahre im Betriebsrat aktiv und hat sich für Kolleginnen und Kollegen eingesetzt. Nicht nur im Schloss, sondern auch im Privathaushalt des Fürsten war Examitzki in den letzten Jahren, wenn „Not an der Frau“ war, in vorbildlicher Weise tätig. Elke Examitzki ging nach 33 Jahren in den verdienten Ruhestand.

Rudi Muntowitz ist im Januar 1988 in das Unternehmen eingetreten. Er arbeitete von Beginn an im Haushandwerkerteam und war damit für die Pflege und Instandhaltung des Schlosses zuständig, ebenso für Fahrtätigkeiten, den Winterdienst und im Service bei Veranstaltungen. Muntowitz ist nach fast 34-jähriger Tätigkeit in den Ruhestand getreten.

Thomas Straub begann 1988 seine Tätigkeit in der damaligen Schlossverwaltung. Er war mit der Pflege und Unterhaltung des Schlosses und den dazugehörigen Bereichen betraut. Für den Bereich „Prinz von Hohenzollern“ Wein- und Sektprodukte, war Straub bis zum Ruhestand verantwortlich. Nach über 31 Dienstjahren ging Thomas Straub in den wohlverdienten Ruhestand.

Klaus-Dieter Rickert fing im Jahr 1987 als Reinigungskraft an. Gemeinsam mit seiner Frau hat Rickert die Büroräume der Unternehmensgruppe sauber gehalten. Erst in den letzten Jahren war Rickert dann alleine beim Unternehmen tätig. Rickert kann auf 34 Dienstjahre zurückblicken.

Das Arbeitsleben für Günter Reck bei der Elektrozentrale Sigmaringen begann 1969 mit der Ausbildung zum Elektroinstallateur. Sehr schnell wurde Reck zum Obermonteur und ab 1992 zum Objektleiter ernannt. Er hatte stets ein gutes Einvernehmen mit den Architekten, Planern und Bauherrn sowie mit den Vorgesetzten und Kollegen.

Klaus Gaßner arbeitete ab 1980 zunächst bei der Firma Zollern als Schlosser, Schweißer und Vakuumgießer, um dann ab 1992 als Gärtner in das Haushandwerkerteam der Unternehmensgruppe zu wechseln. Nach 41 Jahre endete die Betriebszugehörigkeit von Klaus Gaßner.

Josef Seidl ist seit 1970 bei der Arber-Bergbahn in Bayerisch Eisenstein beschäftigt. Seine Zuständigkeit ging weit über den Bereich Seilbahnen und Seilbahntechnik hinaus. Beim Bau und nach der Inbetriebnahme der neuen Seilbahnen war Seidl federführend aktiv, wartete und überprüfte die Anlagen. Obwohl seit 2020 im Ruhestand, steht Josef Seidl noch immer mit Rat und Tat zur Verfügung.

Sigurd Heuschneider trat im Dezember 1980 in den Betrieb der Arbersesselbahn als gelernter Schlosser ein. Heuschneider war für die Revisionsarbeiten in der Werkstatt, an der Sesselbahn und an den Schleppliften zuständig. Des Weiteren war er maßgeblich beim sogenannten „Bautrupp“ bei der Errichtung der Seilbahnanlagen und beim Neubau der Gondelbahn tätig. Er ging nach 40 Jahren am Arber in den wohlverdienten Ruhestand.

Walter Rohrbacher begann seinen Dienst als fachlich sehr guter Mitarbeiter 2001 für die anstehenden Baumaßnahmen an der Nordhang-Sesselbahn. In den Sommermonaten war Rohrbacher stets bei den anstehenden Baumaßnahmen am Arber aktiv und mit besonderer Um- und Weitsicht am Werke. Rohrbacher trat nach 20 Jahren in den Ruhestand.