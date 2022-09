Für Waldbesitzer soll der Holzverkauf weniger kosten

Der Landkreis Tuttlingen ist zur Hälfte bewaldet und auf einer Fläche von fast 37 000 Hektar wachsen Fichten, Tannen, Buchen und Kiefern. Sie liefern jährlich 250 000 Festmeter des wertvollen Rohstoffs Holz. 7000 Hektar der Fläche ist aufgeteilt in kleine Parzellen und im Eigentum von Privatleuten. Diese waren bisher in mehreren Kreis-Forstbetriebsgemeinschaften (FBGs) organisiert, die insbesondere die Abwicklung des Holzverkaufs und die forstliche Beratung übernahmen. Die bisher vom Kreisforstamt betreuten, privaten FBGs wollen sich nun zu einer Kreis-FBG zusammenschließen. Das teilt das Landratsamt Tuttlingen mit.

Die neue Kreis-Forstbetriebsgemeinschaft hat das Ziel, ein gutes und homogenes Angebot flächendeckend für alle Privatwaldeigentümer im Landkreis zu schaffen. Der neue Verein für die Waldeigentümer wird hauptamtlich geführt und kann dadurch alle Fördermöglichkeiten für die Gründung und den Betrieb ausschöpfen. Die Holzmobilisierungsprämie wird für die Mitglieder zum direkten Vorteil: Durch sie lassen sich die Entgelte für die Dienstleistung Holzverkauf senken, so das Landratsamt.

Die Gründungsveranstaltung findet am Montag, 10. Oktober, um 18.30 Uhr in der Schlosshalle in Wurmlingen statt. Zum 1. Januar 2023 soll die neue Kreis-Forstbetriebsgemeinschaft (Kreis-FBG) ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen. Alle interessierten Waldbesitzer im Landkreis Tuttlingen sind herzlich eingeladen, als Gründungsmitglieder teilzunehmen.

Der private Waldbesitz spielt im Landkreis Tuttlingen eine wichtige Rolle. Mit rund 7 000 Hektar leistet er einen erheblichen Beitrag zur Erfüllung der Waldfunktionen. Der Privatwald ist im Eigentum von 7000 Waldbesitzenden und verteilt sich auf 22000 Parzellen. Damit gehört einem Waldeigentümer im Schnitt ein Hektar, verteilt auf drei Parzellen.

Diese Aufteilung stellt für die Bewirtschaftung durchaus Herausforderungen dar: So mangelt es hin und wieder an Wissen, technischer Ausrüstung und ausreichender Erschließung. Hinzu kommt, dass für die Waldeigentümer mancherorts auch der Bezug zum Waldeigentum verloren geht, so das Landratsamt weiter.

Das Beratungs- und Betreuungsangebot des Kreisforstamtes hat auch die Aufgabe, die Belange des Privatwaldes zu unterstützen. Über das Angebot des Kreisforstamtes hinaus kann laut Landratsamt eine starke Forstbetriebsgemeinschaft Teile der Strukturnachteile im Holzverkauf, der Förderung und der Zertifizierung, der Kommunikation und im Bereich der Interessensvertretung ausgleichen.

„Das Kreisforstamt hat den Auftrag den Kleinprivatwald im Landkreis zu beraten und zu betreuen und die Revierleitenden sowie die Kollegen im Innendienst nehmen diesen Auftrag sehr ernst“, führt Karlheinz Schäfer, Leiter des Kreisforstamtes Tuttlingen aus, „aber wir stoßen an mehreren Punkten an Grenzen.“ Und diese Grenzen möchte der Forstchef im Landkreis gerne durchbrechen. „Der Zusammenschluss zu einer Forstbetriebsgemeinschaft hilft, die Nachteile, die der kleinparzellige Privatwald hat, abzufangen. Das sieht das Landeswaldgesetz so vor, und deshalb zahlt das Land Baden-Württemberg dafür auch erhebliche Fördergelder“, führt er weiter aus.

In welchen Bereichen diese Nachteile liegen und welche Vorzüge eine neue, größere Forstbetriebsgemeinschaft hat, weiß Markus Merz aus Durchhausen. Er ist selbst Waldbesitzer, Forstwirt, Forstunternehmer und bisher Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft Seitingen-Oberflacht / Durchhausen. „Mit den Fördergeldern kann die Forstbetriebsgemeinschaft hauptamtlich geführt werden, es wird eine Stelle geschaffen, bei der die Belange des Privatwaldes aufgegriffen werden. Auch der Holzverkauf wird weiterhin professionell als Dienstleistung angeboten.“ Neben dem Holzverkauf sind ihm aber auch die beiden Themen Zertifizierung und Förderung wichtig: „Die Zertifizierung wird auch für den Privatwald deutlich an Bedeutung gewinnen, sowohl beim Verkauf der Waldprodukte als auch bei Förderprogrammen. Und bei der Förderung kann die Forstbetriebsgemeinschaft zukünftig unbürokratisch Sammelanträge für die betroffenen Waldeigentümer stellen.“ So sehr ihm die bisherige kleine Forstbetriebsgemeinschaft am Herzen liegt, so klar liegen für ihn die Vorteile einer neuen, großen Forstbetriebsgemeinschaft auf der Hand.

Auch Landrat Stefan Bär ist davon überzeugt, dass eine kreisweite Forstbetriebsgemeinschaft für die privaten Waldeigentümer im Kreis bedeutende Vorteile bringt.