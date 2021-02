Für mehr biologische Vielfalt auf den Äckern

Das in den Vorjahren erfolgreich realisierte Ackerblühstreifenprojekt startet nun in das vierte Umsetzungsjahr. Im Rahmen des Projektes unterstützen der Landschaftserhaltungsverband (LEV) Ravensburg und der Bauernverband Allgäu-Oberschwaben Landwirtinnen und -wirte bei der Anlage von Ackerblühstreifen. Erstmals werden im Projektjahr 2021 auch Obstbaubetriebe bei der Anlage von Blühstreifen in der Fahrgassenmitte unterstützt, teilt der LEV mit.

Zahl der teilnehmenden Betriebe nimmt zu

Dank einer Spende der Kreissparkasse Ravensburg sei es möglich, dass das benötigte Saatgut für die Anlage der Blühstreifen kostenlos über den LEV bezogen werden kann. Ein Rückblick zeigt: Die Zahl der teilnehmenden landwirtschaftlichen Betriebe hat sich seit Projektbeginn im Jahr 2018 von 30 auf 128 Betriebe im Jahr 2020 gesteigert. Auch in diesem Jahr ist das Projekt wieder auf die tatkräftige Unterstützung der Landwirtinnen und -wirte im Kreis angewiesen.

Durch deren Engagement wurden im vergangenen Jahr mehr als 70 Hektar Blühstreifen eingesät, davon 20 Hektar ökologisch äußerst wertvolle mehrjährige Blühstreifen, heißt es in der Mitteilung. Das Projekt sei damit ein wichtiger Teil der Biodiversitätsstrategie des Landkreises Ravensburg. „Mehrjährige Blühstreifen sind nicht nur eine Nahrungsquelle für nektarsuchende Insekten, sondern schaffen durch ihre Strukturvielfalt im Winterhalbjahr zusätzlich Verstecke und Überwinterungsmöglichkeiten für Niederwild und Insekten“, erklärt Tanja Westernacher, Biotopverbundmanagerin des LEV Ravensburg.

Blühstreifen haben eine Vernetzungsfunktion

Da die kräuterreichen Blühstreifen einer Vielzahl von blütenbesuchenden Insekten sowie Vögeln Nahrung und Unterschlupf bieten, profitiert die Biodiversität laut LEV ungemein. Durch Kombination von genutzter Fläche mit Blühflächen würden zusätzliche Strukturen in der Agrarlandschaft geschaffen und die Blühstreifen eine wichtige Vernetzungsfunktion erfüllen. Um eine möglichst positive ökologische Wirkung zu erzielen, sollten die Streifen möglichst breit gesät werden, möglichst mehrjährig beziehungsweise bei einjährigen Blühstreifen lange stehen und nicht an viel befahrenen Straßen angelegt werden.

„Seit Beginn des Projektes ist an immer mehr Äckern im Landkreis ein Ackerblühstreifen zu sehen. Das Projekt ist eine sehr gute Sache und für die Biodiversitätsförderung ist es sehr wichtig, dass man mitmacht. Die Ackerblühstreifen verbessern zudem das Image des Betriebs und bieten die Möglichkeit, direkt mit Verbrauchern ins Gespräch zu kommen. Natürlich erfreue ich mich selbst auch an der bunten Farbenpracht am Feldrand und an den wuselnden Insekten“, sagt Projektteilnehmer J. Kapler.